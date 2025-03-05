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Военная операция на Украине ,  
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CBS узнал о планах Трампа заключить «более масштабную» сделку с Украиной

CBS: Трамп решил заключить «более масштабную и выгодную» сделку с Украиной
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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом
Параметры ресурсной сделки могут измениться, Трамп рассчитывает на большие масштабы и выгоду, утверждает источник CBS News. Президент США сообщил, что Зеленский готов подписать соглашение «в любое удобное время»
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент США Дональд Трамп теперь рассчитывает на «более масштабную и выгодную сделку» с украинскими ресурсами, ее параметры могут измениться, передает CBS News со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ходом переговоров.

Еще несколько собеседников телеканала уточнили, что сделка еще не заключена.

Представители администрации Трампа пояснили CBS News, что еще днем 4 марта Трамп и его советники не планировали заключать сделку. Однако вечером в своем обращении к конгрессу президент США заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский отправил ему письмо, в котором предложил подписать соглашение о совместной добыче полезных ископаемых «в любое удобное время».

О скором подписании передал Reuters со ссылкой на источники. Однако позднее эту информацию опроверг министр финансов США Скотт Бессент.

Подписание документа ожидалось 28 февраля во время визита Зеленского в Вашингтон. Однако на пресс-конференции в Белом доме произошла перепалка — Трамп обвинил президента Украины в неготовности к мирному урегулированию конфликта, Зеленский настаивал на обеспечении гарантий безопасности. Он досрочно покинул Белый дом и ничего не подписал.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

По данным источников Reuters, после инцидента переговоры все-таки продолжились. Представители администрации Трампа убеждали советников Зеленского в необходимости извиниться. 4 марта украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил о готовности подписать соглашение.

Первоначально соглашение подразумевало создание инвестиционного фонда, куда будут поступать 50% доходов Украины от ренты или лицензий на полезные ископаемые и сопутствующей деятельности, эти средства планировалось реинвестировать в развитие страны, пояснил Шмыгаль.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США Владимир Зеленский Дональд Трамп Редкоземельные металлы сделка мирное урегулирование
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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