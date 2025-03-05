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Военная операция на Украине ,  
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Кремль назвал «лучшее место» для переговоров России, США и Украины

Песков назвал Минск лучшим местом для переговоров Трампа, Путина и Зеленского
Сюжет
Военная операция на Украине
Сценарий встречи Трампа, Зеленского и Путина в Минске не обсуждался, но для России это лучшее место для переговоров, заявил Песков. Эту площадку предложил Лукашенко, исключив при этом посредничество Белоруссии
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Вопрос о встрече президентов США, Украины и России Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина в Минске для переговоров по урегулированию конфликта не поднимался и не обсуждался, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Конечно, для нас Минск — это лучшее место, это наш главный союзник, поэтому для нас это лучшее место для переговоров», — добавил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил свою страну в качестве площадки для переговоров Трампа, Зеленского и Путина. «Приезжайте, вот здесь сядем, спокойно, без шума, без криков договоримся», — сказал он в интервью американскому блогеру Марио Науфалу. Вместе с тем Лукашенко исключил возможность посредничества Минска в этих переговорах.

Лукашенко позвал Трампа в Белоруссию на переговоры с Путиным и Зеленским
Политика
Александр Лукашенко
Трамп еще во время предвыборной кампании пообещал урегулировать конфликт на Украине. После возвращения в Белый дом он неоднократно встречался с Зеленским, однако последнее мероприятие обернулось скандалом — после их перепалки в Белом доме из-за гарантий безопасности украинский лидер досрочно покинул Вашингтон и не подписал соглашение о ресурсной сделке. Республиканец обвинил его в нежелании заключить мир и остановил военную помощь. 4 марта Зеленский выразил сожаление из-за произошедшего и заявил о готовности работать над урегулированием конфликта «под сильным руководством» Трампа.

12 февраля состоялся телефонный разговор президентов США и России. После него прошли встречи высокопоставленных представителей и экспертов в Эр-Рияде и Стамбуле. Стороны договорились о восстановлении численности сотрудников посольств и создании рабочей группы по Украине. Как уточнял госсекретарь США Марко Рубио, личная встреча Трампа и Путина возможна в случае прогресса в мирной сделке, и она «должна быть субстантивной». По словам Пескова, встречу президентов России и США следует хорошо подготовить. Стороны находятся в таком положении, что встретиться, «просто чтобы чай, кофе попить, посидеть, поговорить о будущем», недостаточно, утверждал Путин.

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Россия Украина Белоруссия США Владимир Путин Дональд Трамп Владимир Зеленский Дмитрий Песков переговоры мирное урегулирование Военная операция на Украине ...
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