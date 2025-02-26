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Политика ,  
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В Кремле рассказали, как дело «дойдет» до встречи Трампа и Путина

Кремль рассказал о подготовке экспертами МИДа встречи Путина и Трампа
Россия и США готовят контакты по линии министерств иностранных дел, а затем «дело дойдет» и до встречи президентов, сообщил Песков. Путин отмечал, что к ней нужно подготовиться, недостаточно просто «посидеть, поговорить о будущем»
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна состояться, ее следует хорошо подготовить, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это понимание двух президентов», — сказал он журналистам, передает корреспондент РБК.

Сейчас стороны постепенно реализуют договоренности, достигнутые во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде. «Готовятся контакты на экспертном уровне, по линии министерств иностранных дел. И затем они будут продолжены, там дело дойдет и до подготовки встречи на высшем уровне», — заявил Песков.

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Дональд Трамп и Владимир Путин в 2018 году в Хельсинки

По словам пресс-секретаря президента, планов нового телефонного разговора лидеров сейчас нет, «но эти планы могут оперативно меняться для решения каких-то насущных проблем».

Трамп ранее рассказывал, что договорился с Путиным о личной встрече после телефонного разговора политиков 12 февраля. Американский лидер тогда предположил, что их переговоры могут пройти в Саудовской Аравии. В ходе беседы лидеры также обменялись взаимными приглашениями посетить Россию и США.

В Кремле говорили, что встреча Путина и Трампа пройдет раньше их возможных визитов в страны друг друга. Отвечая на вопрос, состоится ли она до конца февраля, Песков сказал: «Может быть. А может и не быть».

«Я с удовольствием встречусь с Дональдом [Трампом], мы очень давно не виделись», — заявил Путин 19 февраля, но отметил, что к саммиту нужно тщательно подготовиться по ряду важных для стран вопросов, «в том числе и на украинском треке». По мнению президента, Россия и США находятся в таком положении, что встретиться, «просто чтобы чай, кофе попить, посидеть, поговорить о будущем», недостаточно.

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