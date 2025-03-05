Лукашенко позвал Трампа в Белоруссию на переговоры с Путиным и Зеленским

В Белоруссии президенты могут «спокойно, без шуму, без криков» договориться, сказал Лукашенко. Он посчитал самым главным сейчас окончание конфликта, а не поиск виноватых в нем

Александр Лукашенко (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президенты России, США и Украины могли бы провести переговоры в Белоруссии, заявил президент этой страны Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу

«Приезжайте, вот здесь сядем, спокойно, без шуму, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским, сядем и спокойно договоримся», — сказал он.

При этом Лукашенко отверг идею того, чтобы стать посредником в переговорах Москвы и Вашингтона. По его словам, он «ненавидит» посредничество. «Это значит быть между кем-то и делать вид, что ты что-то там можешь. Особенно быть посредником между США и Россией или США, Китаем и так далее. У нас с Россией, с Китаем блестящие отношения. Но тем не менее упаси господь быть между этими гигантами каким-то посредником», — сказал он.

Лукашенко сказал, что США — «первая страна в мире» и они «способны на многое». Поэтому Россия будет стремиться наладить с ними «очень добрые отношения».

Относительно конфликта на Украине белорусский президент назвал главным прекращение боевых действий, а не поиск виноватых.

«Давайте будем искать виновных еще два года, пока еще миллион человек с обеих сторон не погибнет. Это нам надо? Нет. Надо остановить конфликт. <...> И тут мы с американцами на одной доске. Мы должны сделать ради этого все», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что не стоит пытаться «наклонить» Зеленского сейчас. По его словам, за президентом «стоит большая часть украинского общества», и с главой государства нужно договориться. По мнению Лукашенко, США «странно» требуют от Украины отдать им доходы от важнейших ресурсов — редкоземельных элементов, газа и других полезных ископаемых. Он добавил, что многие из этих ресурсов сейчас оказались под контролем России.

Украина и США должны были подписать сделку по ископаемым 28 февраля, но на встрече Трампа и Зеленского они вступили в спор. В итоге американский президент попросил украинского удалиться из Белого дома. 4 марта лидер Украины сообщил, что ему «очень жаль» из-за произошедшего в Овальном кабинете.