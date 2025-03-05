 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Лукашенко позвал Трампа в Белоруссию на переговоры с Путиным и Зеленским

В Белоруссии президенты могут «спокойно, без шуму, без криков» договориться, сказал Лукашенко. Он посчитал самым главным сейчас окончание конфликта, а не поиск виноватых в нем
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президенты России, США и Украины могли бы провести переговоры в Белоруссии, заявил президент этой страны Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу

«Приезжайте, вот здесь сядем, спокойно, без шуму, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским, сядем и спокойно договоримся», — сказал он.

При этом Лукашенко отверг идею того, чтобы стать посредником в переговорах Москвы и Вашингтона. По его словам, он «ненавидит» посредничество. «Это значит быть между кем-то и делать вид, что ты что-то там можешь. Особенно быть посредником между США и Россией или США, Китаем и так далее. У нас с Россией, с Китаем блестящие отношения. Но тем не менее упаси господь быть между этими гигантами каким-то посредником», — сказал он.

Лукашенко сказал, что США — «первая страна в мире» и они «способны на многое». Поэтому Россия будет стремиться наладить с ними «очень добрые отношения».

Зеленский согласился работать над миром «под сильным руководством» Трампа
Политика
Владимир Зеленский и&nbsp;Дональд Трамп в Белом доме в Вашингтоне, США, 28 февраля 2025 года

Относительно конфликта на Украине белорусский президент назвал главным прекращение боевых действий, а не поиск виноватых.

«Давайте будем искать виновных еще два года, пока еще миллион человек с обеих сторон не погибнет. Это нам надо? Нет. Надо остановить конфликт. <...> И тут мы с американцами на одной доске. Мы должны сделать ради этого все», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что не стоит пытаться «наклонить» Зеленского сейчас. По его словам, за президентом «стоит большая часть украинского общества», и с главой государства нужно договориться. По мнению Лукашенко, США «странно» требуют от Украины отдать им доходы от важнейших ресурсов — редкоземельных элементов, газа и других полезных ископаемых. Он добавил, что многие из этих ресурсов сейчас оказались под контролем России.

Украина и США должны были подписать сделку по ископаемым 28 февраля, но на встрече Трампа и Зеленского они вступили в спор. В итоге американский президент попросил украинского удалиться из Белого дома. 4 марта лидер Украины сообщил, что ему «очень жаль» из-за произошедшего в Овальном кабинете.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Александр Лукашенко Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Зеленский
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Лукашенко заявил, что военная операция России связана не только с НАТО
Политика
Лукашенко поручил найти в Белоруссии редкоземельные металлы
Политика
Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным в Москве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 92,85 (+1,29) Инвестиции, 03 мар, 18:13 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 89,25 (+0,99) Инвестиции, 03 мар, 18:13
Лукашенко рассказал, как не допустил Пригожина «к ядерной кнопке»Политика, 04:41
Президент Аргентины удалил фото с Зеленским после его спора с ТрампомПолитика, 04:16
Лукашенко позвал Трампа в Белоруссию на переговоры с Путиным и ЗеленскимПолитика, 03:56
Конкурент Starlink из ЕС допустил, что заменит связь от Маска на УкраинеТехнологии и медиа, 03:40
В пятиэтажке в Краснодарском крае произошел взрыв газаОбщество, 03:22
Роспотребнадзор одобрил увеличение штрафов за антисанитарию в квартирахОбщество, 03:13
Полиция нашла мертвым стрелявшего в женщину у ИТМО в ПетербургеОбщество, 02:46
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
В США опровергли данные о скором подписании сделки по ресурсам с УкраинойПолитика, 02:27
В Белом доме рассказали, для чего Трампу нужен «метод кнута и пряника»Политика, 02:20
НАК раскрыл детали контртеррористической операции в МахачкалеОбщество, 01:45
Макрон поддержал готовность Зеленского к возобновлению переговоров с СШАПолитика, 01:39
В Махачкале объявили режим КТООбщество, 01:02
«Реал» обыграл «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионовСпорт, 01:01
После удара Одесса осталась без тепла, воды и светаПолитика, 00:49