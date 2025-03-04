 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков положительно оценил готовность Зеленского вернуться к переговорам

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что тот готов вернуться за стол переговоров. Об этом Песков заявил журналисту Павлу Зарубину.

«Готов — это хорошо. Это позитивно», — ответил пресс-секретарь на просьбу прокомментировать заявление Зеленского.

Что означает для Украины приостановка военной помощи США
Политика
Армейский завод боеприпасов в Скрантоне, штат Пенсильвания, США

Речь идет о посте украинского президента в социальных сетях, который он опубликовал через несколько дней после провальных переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

После перепалки в Овальном кабинете США приостановили помощь Украине, а Трамп и ряд других американских чиновников обвинили Зеленского в нежелании мира.

В своей публикации Зеленский подчеркнул, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров. Он написал, что хочет исправить последствия последней встречи с Трампом, и согласился «работать под сильным руководством» лидера США.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Зеленский мирные переговоры Павел Зарубин
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Что означает для Украины приостановка военной помощи США
Политика
Зеленский поблагодарил Трампа за «Джавелины»
Политика
Белый дом раскрыл темы выступления Трампа перед конгрессом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 92,85 (+1,29) Инвестиции, 03 мар, 18:13 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 89,25 (+0,99) Инвестиции, 03 мар, 18:13
Суд оштрафовал офицера за взятки от желающих служить на «Панцире»Общество, 21:05
Как Евросоюз собирается найти €800 млрд на свое перевооружениеПолитика, 21:01
Ушаков сообщил, что США не назначили своего спецпредставителя по УкраинеПолитика, 20:53
Песков положительно оценил готовность Зеленского вернуться к переговорамПолитика, 20:45
«Яблоко» вышло из Альянса либералов из-за позиции по УкраинеПолитика, 20:41
Renaissance Capital ожидает снижение прибыли Globaltrans в 2024 годуИнвестиции, 20:40
Вяльбе пообещала наказать Большунова и Устюгова за их конфликтСпорт, 20:33
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Зеленский поговорил со Стармером перед заявлением о стремлении к мируПолитика, 20:32
Дронов стал основным кандидатом в губернаторы Новгородской областиПолитика, 20:29
Ушаков сообщил о договоренности России и США провести переговоры по ИрануПолитика, 20:27
Во что вкладывают средства управляющие компании ПИФовРБК и Финам, 20:22
Apple представила iPad Air с искусственным интеллектомLife, 20:19
Один из лучших игроков нынешнего сезона НБА порвал «кресты»Спорт, 20:11
Краудлендинг-платформа JetLend назвала первый день торгов после IPOИнвестиции, 19:53