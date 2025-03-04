Песков положительно оценил готовность Зеленского вернуться к переговорам

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что тот готов вернуться за стол переговоров. Об этом Песков заявил журналисту Павлу Зарубину.

«Готов — это хорошо. Это позитивно», — ответил пресс-секретарь на просьбу прокомментировать заявление Зеленского.

Речь идет о посте украинского президента в социальных сетях, который он опубликовал через несколько дней после провальных переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

После перепалки в Овальном кабинете США приостановили помощь Украине, а Трамп и ряд других американских чиновников обвинили Зеленского в нежелании мира.

В своей публикации Зеленский подчеркнул, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров. Он написал, что хочет исправить последствия последней встречи с Трампом, и согласился «работать под сильным руководством» лидера США.