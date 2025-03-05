В Махачкале объявили режим КТО
Режим контртеррористической операции (КТО) объявлен в поселке Семендер в Махачкале, проводятся оперативно-поисковые мероприятия, сообщила пресс-служба мэрии
«Режим КТО объявлен с 00:25 в поселке Семендер Кировского района г. Махачкалы. На данной территории проводятся оперативно-поисковые мероприятия», — говорится в сообщении.
Администрация города призвала жителей к бдительности и поддержке правоохранительных органов.
«РИА Новости» со ссылкой на оперштаб Дагестана сообщает, что неизвестные в столице региона оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.
По данным «Интерфакса», сейчас силовики окружили один из домов в поселке и готовятся к штурму.
Поселок расположен на северо-западной окраине Махачкалы.
До этого 3 марта ФСБ сообщила о ликвидации террориста, готовившего взрыв в метро Москвы и культовом еврейском учреждении Подмосковья. В его квартире были найдены оружие и материалы, используемые для создания взрывных устройств.
В июне 2024 года в Махачкале и Дербенте произошли атаки боевиков на православные храмы, синагоги и на сотрудников полиции. В общей сложности погиб 21 человек.
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