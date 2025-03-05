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В Махачкале объявили режим КТО

В поселке Семендер в Махачкале объявили режим КТО
Оперштаб Дагестана сообщил, что в Махачкале неизвестные оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов
Махачкала
Махачкала (Фото: Иван Высочинский / ТАСС)

Режим контртеррористической операции (КТО) объявлен в поселке Семендер в Махачкале, проводятся оперативно-поисковые мероприятия, сообщила пресс-служба мэрии

«Режим КТО объявлен с 00:25 в поселке Семендер Кировского района г. Махачкалы. На данной территории проводятся оперативно-поисковые мероприятия», — говорится в сообщении.

Администрация города призвала жителей к бдительности и поддержке правоохранительных органов.

«РИА Новости» со ссылкой на оперштаб Дагестана сообщает, что неизвестные в столице региона оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

По данным «Интерфакса», сейчас силовики окружили один из домов в поселке и готовятся к штурму.

Поселок расположен на северо-западной окраине Махачкалы.

ФСБ показала кадры из дома террориста, готовившего взрыв в метро Москвы
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До этого 3 марта ФСБ сообщила о ликвидации террориста, готовившего взрыв в метро Москвы и культовом еврейском учреждении Подмосковья. В его квартире были найдены оружие и материалы, используемые для создания взрывных устройств.

В июне 2024 года в Махачкале и Дербенте произошли атаки боевиков на православные храмы, синагоги и на сотрудников полиции. В общей сложности погиб 21 человек.

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Теги
Дарья Лебедева
Махачкала КТО Дагестан
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