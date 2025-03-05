В Дагестане силовики нейтрализовали четырех боевиков в ходе КТО

Силовики нейтрализовали четырех боевиков в ходе контртеррористической операции (КТО) в Махачкале, сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Нейтрализованы четверо бандитов, планировавших совершение террористического акта на объекте регионального управления МВД России в городе Каспийске. <...> Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет», — говорится в сообщении.

По данным комитета, деятельность банды координировалась членами ИГ («Исламское государство», группировка признана террористической и запрещена в России).

В НАК уточнили, что на месте столкновения и в тайнике, расположенном поблизости, были обнаружены гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним.

Режим КТО действует в Махачкале с 0:25 мск. НАК сообщал, что была выявлена группа из четырех человек, которая планировала напасть на один из объектов правоохранительных органов.

Преступники открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС при попытке задержания. К месту перестрелки прибыли силовики, они блокировали боевиков на окраине поселка Семендер в столице Дагестана.