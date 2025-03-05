 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Дагестане силовики нейтрализовали четырех боевиков в ходе КТО

Силовики нейтрализовали четырех боевиков в ходе контртеррористической операции (КТО) в Махачкале, сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Нейтрализованы четверо бандитов, планировавших совершение террористического акта на объекте регионального управления МВД России в городе Каспийске. <...> Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет», — говорится в сообщении.

По данным комитета, деятельность банды координировалась членами ИГ («Исламское государство», группировка признана террористической и запрещена в России).

В НАК уточнили, что на месте столкновения и в тайнике, расположенном поблизости, были обнаружены гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним.

НАК раскрыл детали контртеррористической операции в Махачкале
Общество
Махачкала

Режим КТО действует в Махачкале с 0:25 мск. НАК сообщал, что была выявлена группа из четырех человек, которая планировала напасть на один из объектов правоохранительных органов.

Преступники открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС при попытке задержания. К месту перестрелки прибыли силовики, они блокировали боевиков на окраине поселка Семендер в столице Дагестана.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Дагестан КТО Национальный антитеррористический комитет
Материалы по теме
НАК раскрыл детали контртеррористической операции в Махачкале
Общество
В Махачкале объявили режим КТО
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 92,85 (+1,29) Инвестиции, 03 мар, 18:13 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 89,25 (+0,99) Инвестиции, 03 мар, 18:13
Крупный бизнес предупредил о рисках реформирования процедуры банкротстваЭкономика, 07:30
За ночь над российскими регионами сбили восемь дроновПолитика, 07:29
В Приморье спасли покусанного собаками тюлененкаОбщество, 07:23
Трамп анонсировал покупку портов у Панамского канала компанией из СШАПолитика, 07:18
Темные небеса. Почему экономика Японии может обрушиться в 2025 годуPro, 07:00
«Росатом» стал совладельцем разработчика инженерного софтаТехнологии и медиа, 07:00
Трамп рассказал о «важном письме» от ЗеленскогоПолитика, 06:53
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
FT узнала о подготовке новым канцлером ФРГ «двойной базуки» для обороныПолитика, 06:45
Трамп счел первые недели своей работы успешнее, чем у Джорджа ВашингтонаПолитика, 06:40
В Дагестане силовики нейтрализовали четырех боевиков в ходе КТООбщество, 06:22
Daily Mail узнала, что США запретили Британии давать разведданные КиевуПолитика, 06:11
Трамп анонсировал наращивание добычи редкоземельных металлов в СШАПолитика, 05:50
Выступление Трампа перед конгрессом прервал демократ, его вывели из залаПолитика, 05:36
Трамп начал выступление перед КонгрессомПолитика, 05:19