Меликов: режим КТО в Дагестане снят

В Махачкале сняли режим КТО, введенный для предотвращения теракта

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / TACC

Режим контртеррористической операции (КТО), введенный минувшей ночь в Дагестане, снят, сообщил глава региона Сергей Меликов.

Как уточнил «РБК Кавказ» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет, режим в Кировском районе Махачкалы отменили в 6:20 мск.

По информации Меликова, введение режима дало возможность нейтрализовать четырех «бандитов, планировавших совершение террористического акта на объекте регионального управления МВД России в городе Каспийске». Оперативники нашли на месте и в тайнике гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним.

«Операция была проведена точно и профессионально: пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Сейчас режим КТО снят», — отметил Меликов.

Он добавил, что ситуация в республике спокойная, но следствие продолжается.

«Мотивы злоумышленников предстоит выяснить. По имеющимся данным, деятельность банды координировалась членами запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», — уточнил Меликов.