В Махачкале сняли режим КТО, введенный для предотвращения теракта
Режим контртеррористической операции (КТО), введенный минувшей ночь в Дагестане, снят, сообщил глава региона Сергей Меликов.
Как уточнил «РБК Кавказ» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет, режим в Кировском районе Махачкалы отменили в 6:20 мск.
По информации Меликова, введение режима дало возможность нейтрализовать четырех «бандитов, планировавших совершение террористического акта на объекте регионального управления МВД России в городе Каспийске». Оперативники нашли на месте и в тайнике гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним.
«Операция была проведена точно и профессионально: пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Сейчас режим КТО снят», — отметил Меликов.
Он добавил, что ситуация в республике спокойная, но следствие продолжается.
«Мотивы злоумышленников предстоит выяснить. По имеющимся данным, деятельность банды координировалась членами запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», — уточнил Меликов.
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