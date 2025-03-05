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В Махачкале сняли режим КТО, введенный для предотвращения теракта

Меликов: режим КТО в Дагестане снят
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / TACC
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / TACC

Режим контртеррористической операции (КТО), введенный минувшей ночь в Дагестане, снят, сообщил глава региона Сергей Меликов.

Как уточнил «РБК Кавказ» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет, режим в Кировском районе Махачкалы отменили в 6:20 мск.

По информации Меликова, введение режима дало возможность нейтрализовать четырех «бандитов, планировавших совершение террористического акта на объекте регионального управления МВД России в городе Каспийске». Оперативники нашли на месте и в тайнике гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним.

«Операция была проведена точно и профессионально: пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Сейчас режим КТО снят», — отметил Меликов.

В Махачкале объявили режим КТО
Общество
Махачкала

Он добавил, что ситуация в республике спокойная, но следствие продолжается.

«Мотивы злоумышленников предстоит выяснить. По имеющимся данным, деятельность банды координировалась членами запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», — уточнил Меликов.

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Сергей Меликов

политик, глава Дагестана
12 сентября 1965 года
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