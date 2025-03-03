Еврокомиссия заявила о незаинтересованности в работе «Северного потока-2»

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Страны Евросоюза не заинтересованы в возвращении к реализации проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

«Северный поток-2» не является проектом, представляющим общий интерес ЕС. Он не позволяет диверсифицировать источники энергии Европейского союза. И, как вы знаете, газ никогда не доставлялся в Европу через этот газопровод», — сказала евродипломат (цитата по «Интерфаксу»).

Еврокомиссия всегда отмечала, что если бы газопровод и функционировал, то он должен был бы соответствовать всем обязательным правилам, действующим на территории Евросоюза, отметила Итконен.

Ранее The Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила о плане перезапуске газопровода «Северный поток-2». По данным издания, разработкой проекта перезапуска газопровода при поддержке американских инвесторов занимается бывший исполнительный директор оператора проекта Nord Stream AG Маттиас Варниг.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке-2» — произошли 26 сентября 2022 года. Прокачка по первому из них была остановлена в тот момент для ремонтных работ, второй не был введен в эксплуатацию. В результате из четырех ниток три оказались повреждены.

ФСБ России квалифицировала произошедшее как акт международного терроризма. Изначально расследованием занимались Германия, Швеция и Дания, однако две последние страны его прекратили в феврале 2024 года. Россию к разбирательству не допустили.

Москва считает причастными к инциденту США и Великобританию. Немецкие Die Zeit, Der Spiegel, ARD и SWR сообщали об «украинском следе» в подрыве газопровода, однако в Киеве эти версии отрицают.