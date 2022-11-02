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Суд в Казани заочно арестовал Коломойского

Суд в Казани заочно арестовал олигарха Игоря Коломойского по делу о хищении нефти
Экс-владельца Приватбанка и экс-губернатора Днепропетровской области Коломойского и украинского бизнесмена Боголюбова обвинили в создании преступного сообщества и хищении более 800 тыс. т нефти
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский (Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Казани заочно арестовали бывшего владельца Приватбанка и экс-губернатора Днепропетровской области Украины Игоря Коломойского и украинского бизнесмена Геннадия Боголюбова по обвинению в создании преступного сообщества и попытке хищения в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Вахитовского районного суда города.

«В Вахитовском районном суде г. Казани избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации Коломойского И.В., 1963 года рождения и Боголюбова Г.Б., 1962 года рождения, которым органами предварительного расследования предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса», — говорится в сообщении.

Согласно обвинению, с декабря 2006 года по октябрь 2007-го украинские бизнесмены Коломойский, Боголюбов, а также Александр Ярославский и председатель правления «Укртатнафты» Павел Овчаренко, «действуя в составе преступного сообщества, с корыстной целью» присвоили более 800 тыс. т нефти на общую сумму более $400 млн, которая была поставлена «Татнефтью» через посредников в резервуары нефтеперерабатывающего завода «Укртатнафты», расположенного в Полтавской области Украины.

Летом прошлого года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД России писала, что Главным следственным управлением МВД по Татарстану было возбуждено уголовное дело против Коломойского и других украинских предпринимателей — Боголюбова, Ярославского и Овчаренко. «Татнефть» была признана потерпевшей стороной.

По данным издания, дело связано с созданием в 1994 году указами занимавшего тогда пост президента Украины Леонида Кучмы и на тот момент президента Татарстана Минтимера Шаймиева «Укртатнафты». В уставный капитал совместного предприятия вошли имущественный комплекс АО «Кременчугнефтеоргсинтез» (правопреемник Кременчугского НПЗ), а также 75% акций нефтедобывающей компании «Татнефтепром» и право пользования 25 месторождениями в Татарстане (позднее выяснилось, что «Татнефть» заменила права на месторождения денежным взносом). Таким образом, татарстанской стороне принадлежало 55,68% компании (8,6% акций «Татнефть» контролировала напрямую, 28,77% акций принадлежало Министерству земельных и имущественных отношений республики, а 18,3% бумаг — дружественным «Татнефти» структурам: американской Seagroup International Inc. и швейцарской Amruz Trading AG). НАК «Нафтогаз Украины» контролировал 43,05% акций.

Однако в октябре 2007 года «Татнефть» начала терять контроль над «Укртатнафтой». Тогда акции Seagroup и Amruz были переданы «Укртатнафте». До этого доли этих структур были проданы на аукционе за $275 млн ООО «Корсан», представляющему группу «Приват» Коломойского. Затем Высший хозяйственный суд Украины признал недействительной сделку по приобретению Татарстаном 28,77% акций «Укртатнафты».

В 2009 году Хозяйственный суд Полтавской области по иску «Укртатнафты» признал незаконной покупку «Татнефтью» 8,6% акций этой компании. Суд тогда счел, что татарстанская сторона без согласования с Украиной изменила вид взноса в уставный капитал, внеся вместо месторождений деньги. К 2010 году полный контроль над предприятием перешел группе «Приват» украинского бизнесмена.

«Татнефть» с 2008 года пытается взыскать с Украины $2,4 млрд убытка. В 2014 году Международный коммерческий арбитражный суд в Париже обязал Украину выплатить «Татнефти» $144 млн компенсации за потерю доли в «Укртатнафте». После этого «Татнефть» подала три ходатайства об исполнении решения арбитража: в США, в Высокий суд Лондона и в Арбитражный суд Москвы. Летом 2017 года Лондонский суд удовлетворил ходатайство.
Летом 2020 года Федеральный суд округа Колумбия в США подтвердил взыскание с Украины в пользу «Татнефти» более $112 млн.

В 2014 году Коломойский был заочно арестован Басманным районным судом Москвы по ходатайству Следственного комитета. По мнению следователей, Коломойский создал и финансировал батальон спецназначения «Днепр» МВД Украины. Его и занимавшего тогда пост главы МВД Арсена Авакова подозревали в применении запрещенных средств и методов ведения войны. Интерпол отказал России в международном розыске бизнесмена, признав его уголовное преследование политическим.

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Теги
Елена Чернышова
Игорь Коломойский Казань заочный арест
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