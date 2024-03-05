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Военная операция на Украине ,  
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В Германии усилили защиту от шпионажа после перехвата беседы военных

Германия усилила меры по защите от шпионажа на фоне перехвата беседы военных
Сюжет
Военная операция на Украине
После скандала с утечкой разговора немецких военных в Германии усилили меры контрразведки. 1 марта в сети появилась аудиозапись разговора офицеров, обсуждавших возможность ударов в Крыму
Фото: Leonhard Simon / Getty Images
Фото: Leonhard Simon / Getty Images

Германия значительно усилила меры по борьбе с шпионажем в связи с перехватом беседы немецких военных, передает слова главы МВД ФРГ Нэнси Фезер RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

«Мы еще больше усилили меры защиты от шпионажа и дезинформации и постоянно реагируем на текущие события», — сказала она.

Контрразведка Федерального ведомства по охране конституции была значительно усилена в кадровом и техническом отношении, передает медиахолдинг. «Борьба с деятельностью российских спецслужб остается ключевым направлением контрразведки», — пишет RND.

Ожидается, что 11 марта Комитет бундестага по обороне на специальном заседании рассмотрит ситуацию с прослушкой телефонных разговоров. «Мы обсудим, в какой степени наши учреждения готовы к гибридной атаке», — заявила председатель комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, депутат от «Свободной демократической партии» (СВДП, входит в правящую коалицию).

СВДП и «Зеленые» выступают за передачу ракет TAURUS Киеву, в отличие от канцлера Олафа Шольца, который 4 марта вновь исключил их поставки на Украину. Он аргументировал отказ тем, что для контроля их применения нужно участие немецких солдат. В конце февраля Шольц говорил, что выступает против поставок Украине TAURUS из-за опасений, что ВСУ начнут применять их ударов вглубь России, в том числе и по Москве. Украина обратилась к ФРГ с просьбой о поставках таких ракет еще в мае 2023 года.

Россия осуждает любую военную помощь Украине.

Ракета TAURUS KEPD 350/150 немецко-шведского производства (MBDA Deutschland/Saab Bofors Dynamics, их совместное предприятие TAURUS Systems GmbH), запускается с самолета, способна развивать скорость до 900 км/ч, дальность стрельбы составляет до 500 км. Ракета способна нести до 480 кг взрывчатки и лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает обнаружению радарами.

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Писториус рассказал, как произошла утечка разговора из бундесвера о Крыме
Политика
Борис Писториус

4 марта представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер, комментируя утечку разговора офицеров о Крымском мосте заявил, что Германия не готовится к конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил тогда, что содержание разговора немецких военных подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку аудиозаписи разговора немецких офицеров. По ее данным, разговаривали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Они обсуждали поставки Украине дальнобойных ракет TAURUS и удар с их помощью по «мосту на востоке» — предположительно, речь идет о Крымском мосте.

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