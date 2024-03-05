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Военная операция на Украине ,  
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Соперники Шольца заявили, что он стал «лучшей фигурой на доске» Путина

FT рассказала о перспективах передачи ракет TAURUS Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине
После утечки разговора высокопоставленных немецких офицеров канцлер вновь подчеркнул, что Берлин не отправит TAURUS на Украину. Отказ сделал из Шольца «лучшую фигуру на шахматной доске» Путина, считают во фракции блока ХДС/ХСС
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Отказ от поставок на Украину крылатых ракет TAURUS сделал из канцлера Германии Олафа Шольца (СДПГ) «лучшую фигуру на шахматной доске» президента России Владимира Путина, считает замглавы фракции блока ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадефул, пишет Financial Times.

Шольц не раз выступал против передачи Киеву дальнобойных ракет. После утечки разговора высокопоставленных офицеров немецких вооруженных сил он подтвердил: Берлин не отправит TAURUS на Украину, так как для управления ими туда придется отправить и немецких военных, что будет означать втягивание страны в конфликт.

По мнению Вадефула, цель Путина — «запутать Шольца в паутине намеков и искаженных объяснений» до такой степени, чтобы для него стало невозможным принять решение о поставке Taurus в будущем.

«Кажется, он [канцлер] не понимает, что, делая это [отказываясь от отправки TAURUS], он стал лучшей фигурой на шахматной доске Путина», — отметил политик.

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Борис Писториус

В то же время, по словам эксперта по вопросам внешней политики СДПГ Нильса Шмида, немецкие избиратели поддерживают канцлера в том, что тот осторожно взвешивает все за и против, прежде чем принимать решение о поставках оружия на Украину. Шмид также заявил, что немцы согласны с главой правительства относительно рисков передачи Киеву «столь мощного оружия».

Однако позиция Шольца вызвала недовольство в его правящей коалиции (СДПГ, «Зеленые» и СвДП). Обеспокоенные из-за неудач Киева на поле боя и застопорившейся в конгрессе США помощи фракции призвали пересмотреть решение по Taurus, пишет FT. Кроме того, в слитом разговоре немецкие военные говорят, что украинские военные могли бы пройти подготовку в Германии для управления Taurus, указывает газета. Шмид тем не менее не исключил, что Шольц может изменить свое решение в будущем.

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Аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера опубликовала 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян. Согласно расшифровке офицеры, включая инспектора BBC Инго Герхартца, обсуждали возможность передачи Киеву ракет TAURUS и возможность удара по Крымскому мосту, а также присутствие западных военных на территории Украины.

2 марта немецкое Минобороны подтвердило факт перехвата разговора. Министр обороны Борис Писториус сообщил, что военные разговаривали через платформу Webex — возможно, по незашифрованной линии. Он назвал утечку «частью информационной войны» России против Германии.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил 3 марта, что перехваченная беседа свидетельствует о подготовке Германии к войне с Россией. Берлин это отрицает. В Кремле сказали, что содержание утечки подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт. МИД объявил послу Германии Александру Граф Ламбсдорффу демарш.

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Елена Чернышова
Taurus Олаф Шольц Украина Владимир Путин
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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