В США стартовал решающий день голосования на праймериз

«Супервторник» — самый важный день голосования в президентских праймериз. Выборы состоятся сразу в 15 штатах и на одной островной территории США. У демократов лидирует Джо Байден, а у республиканцев — Дональд Трамп

В Соединенных Штатах стартовал решающий день голосования в президентских праймериз — «супервторник». Голосование началось сразу в 15 штатах и на одной островной территории США.

Республиканская и Демократическая партии проведут внутрипартийные выборы в Алабаме, Арканзасе, Вермонте, Вирджинии, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе и Юте.

Республиканцы также проведут праймериз на Аляске (у демократов голосование в этом штате пройдет 6 апреля). У демократов пройдут кокусы на Американском Самоа — группе из семи островов на юге Полинезии, имеющих статус неинкорпорированной территории США (кокусы республиканцев запланированы на 8 марта). 5 марта Демократическая партия также обнародует результаты голосования по почте в президентских кокусах в штате Айова.

Что такое кокусы и праймериз Выборы кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий проходят в двух форматах — кокусы и праймериз. Первые представляют собой неформальные собрания избирателей, организованные той или иной партией на локальном уровне, а подсчет голосов может вестись по головам или поднятым рукам. Праймериз же организованы правительствами штатов, и при голосовании используются урны и бюллетени. По итогам праймериз и кокусов определяется число партийных делегатов от каждого штата, которые будут голосовать за того или иного кандидата на партийных съездах, которые обе партии проведут летом. Для выдвижения одному из претендентов необходимо заручиться поддержкой более чем половины делегатов: демократам — 1968, республиканцам — 1215.

У республиканцев в общей сложности разыгрывается 865 голосов, а у демократов — 1420. Избирательные участки закроются с 19:00 по 0:00 по североамериканскому восточному времени (6 марта, 3:00–8:00 мск). Тогда же начнут появляться первые результаты.

Какие ставки у республиканцев

Сейчас в борьбе за право представлять Республиканскую партию участвуют лишь два политика — экс-президент США Дональд Трамп и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. В отличие от кампании 2016 года, когда республиканские праймериз проходили в условиях высокой конкуренции, в 2024 году безусловный лидер — Трамп. Он выиграл все кокусы и праймериз, где разыгрывались голоса делегатов, за исключением Вашингтона (округ Колумбия) 3 марта — там свою первую победу одержала Хейли.

К началу голосования в «супервторник» разрыв между кандидатами огромный — 273 делегата у Трампа против 43 у Хейли. Несмотря на череду неудач, экс-посол категорически отказывалась сниматься с президентской гонки до «супервторника», подчеркивая, что сторонники Республиканской партии должны иметь возможность проголосовать за кого-то кроме Трампа.

У Хейли нет шансов обойти экс-президента по итогам «супервторника». Согласно опросам общественного мнения, тот уверенно лидирует в большинстве штатов, где 5 марта пройдет голосование.

Более чем в половине штатов действует правило «победитель получает все»: кандидат, набравший большинство голосов простых избирателей, получает всех делегатов штата. Как правило, речь идет о простом большинстве (более 50% за), но в Теннесси, например, нужно набрать две трети голосов, а в Миннесоте — не менее 85%, иначе делегаты распределяются пропорционально между всеми кандидатами, набравшими более 10% голосов.

Власти двух из 15 штатов, где пройдут республиканские праймериз, Колорадо и Мэна, ранее приняли решение не допустить Трампа к голосованию. Чиновники сослались на штурм Капитолия 6 января 2021 года и третий раздел 14-й поправки к Конституции США, согласно которому на высший пост не могут претендовать те, кто «участвовали в мятеже или восстании», после того как дали клятву поддерживать Основной закон страны.

Однако 4 марта Верховный суд поставил, что решение об отстранении того или иного кандидата может принимать лишь конгресс США. Так что голоса, отданные за Трампа в Колорадо и Мэне, будут засчитаны.

Как дела обстоят у демократов

У демократов предсказуемо лидирует действующий президент Джо Байден, что характерно для политической системы США: как правило, партии стараются не препятствовать своему лидеру, претендующему на переизбрание.

Номинально в кампании также участвует член палаты представителей от Миннесоты Дин Филлипс, однако пока не набрал ни одного голоса. Его лучший результат — около 20% на праймериз в Нью-Гемпшире, которые, впрочем, никак не повлияли на борьбу за выдвижение на пост президента: из-за конфликта между местными властями и Демократической партией штат был лишен всех делегатов.

На праймериз в Мичигане 27 февраля Байден столкнулся с «невидимым противником»: около 100 тыс. избирателей штата, или 13,2%, проголосовали за «нейтральную» графу (аналог «против всех»). Протестное голосование было организовано прогрессивными демократами, выступающими против оказания администрацией Байдена военной помощи Израилю. Их инициатива нашла довольно широкий отклик в Мичигане, где большая мусульманская диаспора.

Главная интрига в том, повторится ли протестное голосование и насколько оно будет масштабным. «Нейтральная» графа или ее аналог есть в семи штатах, где пройдет «супервторник». Особое внимание наблюдатели уделяют голосованию в Миннесоте: как и в Мичигане: там живет довольно много избирателей арабского и североафриканского происхождения, неравнодушных к событиям в секторе Газа.

По итогам «супервторника» Байден и Трамп значительно нарастят свой отрыв, но не смогут получить «магическое число», необходимое для формального выдвижения (в случае с демократом это 1968 голосов делегатов, а для республиканца — 1215). Скорее всего, это произойдет 12 или 19 марта, когда внутрипартийные выборы также пройдут сразу в нескольких крупных штатах.

Праймериз и кокусы продолжатся до начала июня. Две основные партии США формально выдвинут своих кандидатов в президенты на национальной конвенции: республиканцы проведут ее 15–18 июля в Милуоки (Висконсин), а демократы — 18–22 августа в Чикаго (Иллинойс).