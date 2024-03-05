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Военная операция на Украине ,  
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Пентагон ответил на заявление сингапурского министра об F-35 на Украине

Пентагон опроверг заявление сингапурского министра о применении F-35 на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Министр обороны Сингапура Нг Энг Хен накануне заявил, что Вашингтон применяет истребители F-35 для поиска позиций систем ПВО российских войск на Украине. В Пентагоне это опровергли. Москва осуждает военную помощь Киеву
Фото: Eythhor Arnason / EPA / ТАСС
Фото: Eythhor Arnason / EPA / ТАСС

Соединенные Штаты не используют истребители F-35 на Украине, заявили «РИА Новости» в Пентагоне.

«США не используют F-35 на Украине», — сообщил представитель американского военного ведомства, комментируя заявление министра обороны Сингапура Нг Энг Хена, который утверждал обратное.

Так, накануне сингапурский министр, выступая на дебатах по военным поставках, заявил, что Вашингтон применяет истребители F-35 для поиска позиций систем ПВО российских войск на Украине. По его словам, соответствующая информация была передана странам НАТО.

F-35 производятся компанией Lockheed Martin, это семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Стоимость одного такого самолета — порядка $100 млн, экипаж — 1 человек.

Самолеты разработаны в трех вариантах: наземный истребитель (F-35A) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (F-35B) для корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, а также палубный истребитель (F-35C) для нужд ВМС США

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Истребитель F-16

Украина с начала военных действий заявляла, что нуждается в современных западных истребителях, но ее союзники долгое время исключали возможность таких поставок. Впоследствии позиция США смягчилась: в 2023 году Вашингтон одобрил обучение украинских летчиков управлению F-16 и допустил поставку истребителей. Передать Украине F-16 уже согласились Нидерланды, Дания и Норвегия.

Россия осуждает военную помощь Украине. Минобороны заявляло, что все обещанные Киеву западные истребители будут уничтожены за несколько недель. «Танки горят <...>. Так же будут гореть и F-16, сомнений нет», — говорил президент Владимир Путин.

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Пентагон ответил на заявление сингапурского министра об F-35 на Украине
Пентагон ответил на заявление сингапурского министра об F-35 на Украине

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Пентагон Сингапур Военная операция на Украине США F-35
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