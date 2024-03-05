На Крымскому мосту временно перекрыли движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщает телеграм-канал, в котором публикуется оперативная информация о ситуации на переправе.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:35 мск.
Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за предпринимаемых ВСУ попыток атаковать Крым или сам мост. В последний раз движение по Крымскому мосту перекрывали утром 4 марта, оно было восстановлено 4 часа спустя.
В октябре 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик. Обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом грузового поезда, погибли четыре человека. В июле 2023 года часть моста была взорвана ударом морских дронов: на автодорожной части был разрушен один пролет, погибли два человека.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил причастность Киева к обеим атакам. В России было заведено дело о терракте.
Огненный смерч в Приморье попал на видео
Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ
Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа
Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России
Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео
В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия
Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика
Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии
В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было
Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»
Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию