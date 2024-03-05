На Крымскому мосту временно перекрыли движение

Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак ВСУ по полуострову. В последний раз движение по Крымскому мосту перекрывали утром 4 марта

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщает телеграм-канал, в котором публикуется оперативная информация о ситуации на переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:35 мск.

Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за предпринимаемых ВСУ попыток атаковать Крым или сам мост. В последний раз движение по Крымскому мосту перекрывали утром 4 марта, оно было восстановлено 4 часа спустя.

В октябре 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик. Обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом грузового поезда, погибли четыре человека. В июле 2023 года часть моста была взорвана ударом морских дронов: на автодорожной части был разрушен один пролет, погибли два человека.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил причастность Киева к обеим атакам. В России было заведено дело о терракте.