Трамп рассказал о призыве к Путину «не захватывать другие страны»

45-й президент США утверждает, что предупреждал Владимира Путина о реакции на боевые действия на Украине, но тот «скорее всего, не поверил» Дональду Трампу

Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на конференции консервативных кругов Республиканской партии, в очередной раз заявил, что если бы он был у власти, то не допустил бы начала вооруженного конфликта России и Украины, передает Daily Caller.

По словам Трампа, когда он был в должности главы государства, он предупреждал российского президента Владимира Путина, что в случае начала военных действий на Украине Москву ждут серьезные последствия: «Он знал это. Я ему очень четко об этом сказал».

Экс президент утверждает также, что он хорошо ладил с Путиным и однажды сказал ему: «Владимир, не делай этого. Ты же знаешь, что мы друзья. Не захватывай другие страны, потому что, ты знаешь, Москва очень сильно пострадает» (цитата по Newsweek). Путин, «скорее всего, не поверил» ему. Когда именно состоялся этот разговор, Трамп не уточнил.

Трамп заявил также, что если снова займет пост президента, он сможет разрешить конфликт Москвы и Киева «в течение 24 часов». Какие действия он собирается предпринять в случае переизбрания, бывший глава государства говорить отказался, поскольку обнародование плана лишит его возможности реализовать задуманное.

45-й президент США ранее не раз критиковал политику его преемника Джо Байдена и обвинял его в некомпетентности, которая, по его мнению, может привести к третьей мировой войне. В середине января 2022 года Трамп заявил, что если бы еще был президентом, то Россия не решилась бы проявить «агрессию» по отношению к Украине. По его словам, Путин не беспокоится из-за Байдена, поскольку видел «жалкое бегство» США из Афганистана. Бывший американский лидер считает, что обострение между Москвой и Киевом не произошло бы при его администрации.

Российские власти, объявляя о начале военной операции на Украине, объясняли свое решение стремлением добиться «денацификации и демилитаризации» соседней страны. В Кремле указывали, что Москва не ставит своей целью разделение Украины на части, а добивается обеспечения гарантий собственной безопасности. В российском МИДе говорили также, что Москва не намерена добиваться смены власти на Украине.

В конце июня Путин заявлял, что конечной целью военной операции является «освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России». В сентябре он назвал целью ликвидацию «антироссийского анклава», который якобы создается на территории Украины и угрожает России. В конце января Путин вновь заявил, что целями спецоперации является «защита людей» и защита от угроз, которые «пытаются создать» на «исторических территориях» России. По мнению российского президента, «войну в Донбассе, на Украине» развязал «коллективный Запад»

