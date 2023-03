Mail on Sunday: Гарри и Меган пригласят на коронацию и поселят в Букингемском дворце

Mail on Sunday сообщила о планах поселить Гарри и Меган в Букингеме

Герцога и герцогиню Сассекских, которых ранее попросили освободить резиденцию Фрогмор-хаус неподалеку от Виндзорского замка, могут поселить в апартаментах принца Эндрю в Букингемском дворце, пишет издание

Король Великобритании Карл III готов разрешить принцу Гарри и его супруге Меган Маркл остаться в Букингемском дворце, когда они посетят королевство, пишет The Mail on Sunday. Герцога и герцогиню Сассекских пригласят на коронацию Карла III, рассказали источники.

Их ранее попросили освободить резиденцию Фрогмор-хаус неподалеку от Виндзорского замка. По данным The Sun, решение было принято королем после выхода автобиографической книги принца Spare («Запасной»). Однако, как пишет The Mail on Sunday, им могут предложить апартаменты принца Эндрю, герцога Йоркского, в Букингемском дворце, где когда-то останавливались модель Каприс Буре и светская львица Гислейн Максвелл (в США ее приговорили к 20 годам тюрьмы за помощь покойному финансисту Джеффри Эпштейну: по мнению присяжных, она набирала девочек для него).

Фрогмор-хаус Карл III предложит принцу Эндрю, который занимал более 20 лет 30-комнатную резиденцию Роял Лодж. Сейчас обсуждается возможность переезда в Роял Лодж принца Уильяма и его семьи, после того как оттуда уедут принц Эндрю и его бывшая супруга Сара, герцогиня Йоркская.

Принц и принцесса Уэльские и их трое детей сейчас живут в коттедже Аделаида в Виндзоре. По данным издания, туда может переехать младшая дочь принца Эндрю Евгения.

Принц Эндрю попал в скандал, связанный с обвиненным в организации проституции Эпштейном, покончившим с собой. В январе 2022 года он лишился воинских званий и права королевского покровительства.

Принц Гарри и Меган Маркл сейчас живут в Калифорнии.

О том, что Карл III собирается позвать принца Гарри и его супругу на коронацию, которая состоится 6 мая 2023 года, Daily Mail писала еще в середине декабря прошлого года. В середине января The Times писала, что королевская семья может примириться с принцем Гарри до коронации.