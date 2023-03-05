Трамп предложит вложиться в «города свободы» и «улья промышленности»

Трамп в рамках своей предвыборной кампании объявит конкурс на создание футуристических «городов свободы», летающих машин и «ульев промышленности». В своем обращении он напомнил, что американцы всегда преследовали «большие мечты»

Дональд Трамп (Фото: Brandon Bell / Getty Images)

Экс-президент США Дональд Трамп в рамках своей предвыборной кампании объявит конкурс на проектирование и создание до десяти футуристических «городов свободы», построенных с нуля в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Politico, которой удалось ознакомиться с планами Трампа.

Помимо этого, экс-президент рассчитывает привлечь инвестиции в разработку летательных аппаратов вертикального взлета и посадки; создание «ульев промышленности», необходимых из-за сокращения импорта из Китая; программу по резкому росту населения благодаря «детским бонусам». Все это, по словам его команды, является частью более крупной общенациональной кампании по благоустройству «на благо будущего Америки».

«Предыдущие поколения американцев преследовали большие мечты и смелые проекты, которые когда-то казались абсолютно невозможными. Они пересекли незаселенный континент и построили новые города на дикой границе. Они изменили американскую жизнь с помощью системы автомагистралей между штатами — это было великолепно. И они запустили обширную сеть спутников на орбиту Земли», — сказал Трамп в видеообращении.

По его словам, сегодня США потеряли «свою смелость», однако именно под его руководством граждане вернут ее «в очень больших размерах». «Если оглянуться на три года назад, то, что мы делали, было немыслимо. Как это было хорошо, как это было здорово для нашей страны. Нашей целью будет качественный скачок в уровне жизни американцев», — отметил экс-президент.

Следующие президентские выборы в США запланированы на 2024 год, традиционно они проходят в ноябре, инаугурация — в январе следующего года.

Дональд Трамп объявил в ноябре 2022 года о намерении баллотироваться от Республиканской партии на президентских выборах. «Чтобы снова сделать Америку великой, я сегодня вечером выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов», — заявил он на встрече со сторонниками, выступая в своем поместье Мар-о-Лаго (Флорида). Среди его первых предвыборных обещаний — намерение реформировать американскую избирательную систему.

Наряду с ним от республиканской партии уже выдвинулись бывшая губернатор Южной Каролины и экс-постпред США при ООН Никки Хейли, а также предприниматель и писатель Вивек Рамасвами. От демократов о выдвижении заявила писательница Марианн Уильямсон. Действующий президент США Джо Байден тоже говорил, что намерен баллотироваться.

The Washington Post ранее также называла несколько потенциальных кандидатов: среди республиканцев это губернатор Флориды Рон Де Сантис, бывший вице-президент Майк Пенс, бывший госсекретарь и директор ЦРУ Майк Помпео; среди демократов — вице-президент Камала Харрис, министр транспорта Пит Буттиджич, сенатор Берни Сандерс и др.