Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 80,05 (-0,14) Инвестиции, 03 мар, 16:19 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,01) Инвестиции, 03 мар, 16:19
В McKinsey спрогнозировали перебои с электричеством в ФРГ в 2025 году Экономика, 00:39
Саудовская Аравия направила Украине гуманитарную помощь на $100 млн Политика, 00:39
Трамп предложит вложиться в «города свободы» и «улья промышленности» Политика, 00:24
Ученые США и Швейцарии поспорили о масштабе ухода компаний из России Экономика, 00:08
США выделят $6 млрд на защиту океана Политика, 00:03
Рогов сообщил о взрыве в Запорожье Политика, 04 мар, 23:52
Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 46 тыс. Общество, 04 мар, 23:41
Успешные переговоры: какие компетенции помогают достигать цели
14 марта 19:00
Записаться
Дело Фишера: как советской милиции удавалось находить опасных маньяков РБК и more.tv, 04 мар, 23:30
В Иерусалиме освятили масло для коронации Карла III Политика, 04 мар, 23:05
Украинский теннисист выступил против осуждения российских спортсменов Спорт, 04 мар, 22:59
Rheinmetall купит у Швейцарии почти 100 танков Leopard 1 для Украины Политика, 04 мар, 22:53
В Италии умер журналист, вывезший из СССР рукопись «Доктора Живаго» Общество, 04 мар, 22:50
Тарасова заявила о «санкциях» к ней со стороны «Первого канала» Спорт, 04 мар, 22:42
Вратарь «Динамо» рассказал о конфликте Станислава Черчесова и Егора Крида Спорт, 04 мар, 22:39
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Трамп предложит вложиться в «города свободы» и «улья промышленности»

Трамп объявит конкурс на создание футуристических «городов свободы» и летающих автомобилей
Трамп в рамках своей предвыборной кампании объявит конкурс на создание футуристических «городов свободы», летающих машин и «ульев промышленности». В своем обращении он напомнил, что американцы всегда преследовали «большие мечты»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brandon Bell / Getty Images)

Экс-президент США Дональд Трамп в рамках своей предвыборной кампании объявит конкурс на проектирование и создание до десяти футуристических «городов свободы», построенных с нуля в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Politico, которой удалось ознакомиться с планами Трампа.

Помимо этого, экс-президент рассчитывает привлечь инвестиции в разработку летательных аппаратов вертикального взлета и посадки; создание «ульев промышленности», необходимых из-за сокращения импорта из Китая; программу по резкому росту населения благодаря «детским бонусам». Все это, по словам его команды, является частью более крупной общенациональной кампании по благоустройству «на благо будущего Америки».

«Предыдущие поколения американцев преследовали большие мечты и смелые проекты, которые когда-то казались абсолютно невозможными. Они пересекли незаселенный континент и построили новые города на дикой границе. Они изменили американскую жизнь с помощью системы автомагистралей между штатами — это было великолепно. И они запустили обширную сеть спутников на орбиту Земли», — сказал Трамп в видеообращении.

По его словам, сегодня США потеряли «свою смелость», однако именно под его руководством граждане вернут ее «в очень больших размерах». «Если оглянуться на три года назад, то, что мы делали, было немыслимо. Как это было хорошо, как это было здорово для нашей страны. Нашей целью будет качественный скачок в уровне жизни американцев», — отметил экс-президент.

Следующие президентские выборы в США запланированы на 2024 год, традиционно они проходят в ноябре, инаугурация — в январе следующего года.

Дональд Трамп объявил в ноябре 2022 года о намерении баллотироваться от Республиканской партии на президентских выборах. «Чтобы снова сделать Америку великой, я сегодня вечером выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов», — заявил он на встрече со сторонниками, выступая в своем поместье Мар-о-Лаго (Флорида). Среди его первых предвыборных обещаний — намерение реформировать американскую избирательную систему.

Читайте на РБК Pro
Откройте, это ФНС: когда налоговая придет к физлицу с проверкой
Снуп Дог и пузырь: что погубило первого киберспортивного «единорога»
Почему рубль ослаб вопреки возвращению ЦБ и Минфина на валютный рынок
В ОАЭ изменились правила наследования. Что это значит для резидентов

Наряду с ним от республиканской партии уже выдвинулись бывшая губернатор Южной Каролины и экс-постпред США при ООН Никки Хейли, а также предприниматель и писатель Вивек Рамасвами. От демократов о выдвижении заявила писательница Марианн Уильямсон. Действующий президент США Джо Байден тоже говорил, что намерен баллотироваться.

The Washington Post ранее также называла несколько потенциальных кандидатов: среди республиканцев это губернатор Флориды Рон Де Сантис, бывший вице-президент Майк Пенс, бывший госсекретарь и директор ЦРУ Майк Помпео; среди демократов — вице-президент Камала Харрис, министр транспорта Пит Буттиджич, сенатор Берни Сандерс и др.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Дональд Трамп летающие автомобили Город Строительство США выборы президента США предвыборная кампания
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Independent узнала о «тихом запрете» на Трампа в эфире Fox News
Политика
«Оппонент Трампа» упразднил автономию Диснейленда после спора о геях
Общество
Трамп заявил о близости третьей мировой из-за поддержки Байденом Киева
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter