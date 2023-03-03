Independent узнал о «тихом запрете» на Трампа в эфире Fox News

Семья медиамагнатов Мердок, которой принадлежит телеканал Fox News, намерена «отдалиться» от бывшего президента США Дональда Трампа, он стал реже появляться в эфире. Об этом пишут газета Independent и издание Semafor со ссылкой на источники в окружении Трампа.

«Все понимают, что это «мягкий запрет» или «тихий запрет». Как бы это называлось, это свидетельствует о том, как Мердоки относятся к Трампу в этот конкретный момент», — заявил один из источников.

В последние дни политики-республиканцы, которые могут принять участие в президентской гонке, часто появляются в эфире Fox News. Однако среди них нет Трампа, который объявил о своем намерении участвовать еще в ноябре. Сделал он это в эфире Fox News, однако с тех пор он ни разу был в эфире.

При этом возможные соперники Трампа появляются в эфире регулярно. В частности, губернатор Флориды Рон де Сантис появляется в эфире почти каждую неделю.

Часть источников в окружении Трампа говорит, что члены его команды намерены надавить на телеканал в преддверии президентской гонки. Другая часть говорит, что им ясно дали понять о «мягком запрете» на бывшего президента в Fox News.

В январе прошлого года газета The Washington Post писала, что сотрудники телеканала давали советы Трампу и его команде. Информацию подтвердила Стефани Гришэм, которая занимала пост пресс-секретаря Белого дома до апреля 2020 года, потом стала пресс-секретарем первой леди США Мелании Трамп и покинула эту должность после штурма конгресса 6 января. По ее словам, иногда после встречи с журналистами президент говорил: «Шон [Хэннити] считает, что нам стоит сделать так». Или: «Джанин [Пирро] считает, что лучше поступить так».