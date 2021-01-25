В Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности
В Белоруссии 25 января началась комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил (ВС), сообщается на сайте Минобороны Белоруссии.
Проверка началась по распоряжению министра обороны Виктора Хренина и проводится под руководством начальника Генерального штаба Александра Вольфовича, добавили в министерстве.
Основная цель мероприятий — проверка и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности. Особое внимание будет уделено технике, а также работе обеспечивающих систем.
В рамках проверки задачу на доукомплектование и приведение в боевую готовность уже получила одна из воинских частей 120-й гвардейской механизированной бригады.