В Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности

Министерство отмечает, что проверки пройдут практически на всех полигонах ВС и отдельных участках местности в разное время суток, в том числе на воде, в лесах и населенных пунктах. Они закончится контрольными занятиями и тактическими учениями с боевой стрельбой различного уровня.

В сентябре 2020 года Министерство обороны республики заявляло, что готово ответить на военные угрозы и агрессию против Белоруссии. Тогда в Минобороны заявили, что вклад в «деструктивный процесс» нагнетания напряженности вокруг страны внесли Литва и Польша, а также страны ЕС. Россию и Китай в ведомстве назвали союзниками.