Конгрессмены США одобрили выделение $8 млрд на борьбу с коронавирусом

Против законопроекта проголосовали лишь два человека. Белый дом ранее запрашивал на эти цели $2,5 млрд, однако президент Трамп заявил, что не будет против, если конгресс выделит больше денег

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Палата представителей США (нижняя палата конгресса) одобрила законопроект, который предусматривает выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

За законопроект проголосовали 415 конгрессменов, против высказались только двое.

Документ отправили на рассмотрение в сенат. Ожидается, что верхняя палата конгресса утвердит инициативу до конца недели.

Как отмечает агентство, согласно законопроекту, более $3 млрд будет выделено на исследования и разработку коронавирусных вакцин, экспресс-тестов и терапевтических средств. Еще $1,25 млрд будет направлено на помощь против распространения вируса за пределами США. Почти $1 млрд направят на закупку лекарств и медикаментов, а на профилактические меры пойдут еще $2,2 млрд, из которых $950 млн направят на поддержку медицинских госучреждений.