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Вирус из Китая ,  
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Конгрессмены США одобрили выделение $8 млрд на борьбу с коронавирусом

Против законопроекта проголосовали лишь два человека. Белый дом ранее запрашивал на эти цели $2,5 млрд, однако президент Трамп заявил, что не будет против, если конгресс выделит больше денег
Фото: Tom Brenner / Reuters

Палата представителей США (нижняя палата конгресса) одобрила законопроект, который предусматривает выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

За законопроект проголосовали 415 конгрессменов, против высказались только двое.

Документ отправили на рассмотрение в сенат. Ожидается, что верхняя палата конгресса утвердит инициативу до конца недели.

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Как отмечает агентство, согласно законопроекту, более $3 млрд будет выделено на исследования и разработку коронавирусных вакцин, экспресс-тестов и терапевтических средств. Еще $1,25 млрд будет направлено на помощь против распространения вируса за пределами США. Почти $1 млрд направят на закупку лекарств и медикаментов, а на профилактические меры пойдут еще $2,2 млрд, из которых $950 млн направят на поддержку медицинских госучреждений.

Белый дом ранее запрашивал $2,5 млрд на меры по борьбе с распространением коронавируса. При этом президент США Дональд Трамп говорил, что не будет против, если на эти цели конгрессом будет выделено больше средств. Пресс-секретарь административно-бюджетного управления Белого дома Рейчел Сэммел отмечала, что около $1 млрд из запрошенных администрацией Трампа средств будут направлены на ускорение разработки вакцин, лабораторные испытания, повышение эффективности мероприятий по борьбе с заболеванием и закупку необходимого оборудования.

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Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань провинции Хубэй в конце прошлого года. Позднее вирус начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксированы в более чем 70 странах, включая США. По последним данным, наличие инфекции в Штатах обнаружили у 129 человек. В среду, 4 марта, на территории страны зарегистрировали два новых случая смерти от коронавируса; общее число жертв в США достигло 11 человек.

Автор: Михаил Юшков
Теги: конгрессмены, законопроект, коронавирус
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