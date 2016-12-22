Напавшего на Собчак мужчину лишили стажировки в Мосгордуме

Нападение на Ксению Собчак произошло 4 марта после празднования дня рождения Михаила Горбачева. Нападавший оказался стажером Мосгордумы, спикер парламента Алексей Шапошников извинился за инцидент

Алан Дзуцев (Фото: Асхат Бардынов / Штаб Ксении Собчак)

Мужчину, напавшего на кандидата в президенты Ксению Собчак 4 марта, сняли со стажировки в Мосгордуме. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь председателя Мосгордумы Полина Орехова.

«Молодой человек больше не стажируется в Мосгордуме. С ним продолжают работать правоохранительные органы», — заявила Орехова.

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На Собчак напали 4 марта на выходе из Петровского путевого дворца в Москве во время празднования дня рождения Михаила Горбачева. Мужчина плеснул водой в Собчак со словами: «Это за Жириновского». По словам Собчак, на нее напал помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова Алан Дзуцев. Позже глава Мосгордумы заявил, что нападавший не является его помощником, а только стажировался в городском парламенте. «Тем не менее я еще раз приношу свои извинения», — заявил Шапошников. Вместе с тем, Собчак заявила, что намерена добиться увольнения из Мосгордумы напавшего на нее мужчины.

В понедельник Собчак сообщила, что ей позвонил мэр Москвы Сергей Собянин и попросил прощения за действия стажера. Кандидат в президенты назвала звонок от столичного градоначальника обнадеживающим, так как «даже некоторые высшие чиновники страны начали осознавать, что беззаконная и хулиганская травля деятелей оппозиции — нечто ненормальное, несовместимое со статусом цивилизованной страны».

Во время предвыборных дебатов 28 февраля на телеканале «Россия 1» возник конфликт между Собчак и Владимиром Жириновским. Лидер ЛДПР прервал выступление кандидата в президенты Сергея Бабурина, после чего Собчак призвала Жириновского к спокойствию. В ответ Жириновский нецензурно обругал Собчак, а она плеснула в него водой.

В штабе Жириновского назвали произошедшее провокацией со стороны конкурентов на выборах. По мнению штаба, участвовавшие в дебатах 28 февраля кандидаты «продолжают с успехом срывать предвыборную работу основных конкурентов действующего президента (имеются в виду сам Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин. — РБК)».

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Собчак заявила, что находится «под ярким впечатлением» после конфликта с Жириновским. По мнению Собчак, лидера ЛДПР «специально держат на любых выборах президента как заградотряд». В ЦИК заявляли, что комиссия «никак не может действовать» в связи с ссорой двух кандидатов. В Роскомнадзоре также отметили, что не получали жалоб на нецензурные выражения Жириновского в адрес Собчак.