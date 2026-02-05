США впервые стали посредниками в обмене пленными между Украиной и Россией

Обмен прошел по формуле «157 на 157». Помимо США посредниками выступили и ОАЭ. Последние обмены проходили только при посредничестве ОАЭ. В 2024–2025 годах было организовано 17 раундов обмена, сообщал Лавров

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Посредниками в обмене военнопленными между Россией и Украиной выступили Соединенные Штаты и ОАЭ, сообщает Минобороны России. Это первый раз с начала специальной военной операции на Украине, когда обмен проходит при посредничестве США.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США», — говорится в сообщении.

Обмен прошел по формуле «157 на 157», уточнило Минобороны.

В 2025 году из украинского плена в результате обмена вернулись свыше 1,8 тыс. российских военнослужащих, заявила в конце декабря уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Кроме этого, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, с июня 2025 года Россия получила от Украины более 200 тел погибших военнослужащих. Украинской стороне было передано более 12 тыс. останков.

Лавров добавил, что при посредничестве ОАЭ в 2024–2025 годах было организовано 17 раундов обмена военнопленными и удерживаемыми лицами. По их итогам удалось освободить свыше 4 тыс. человек, более половины из них вернулись домой с мая по октябрь 2025 года.

О последнем обмене телами погибших стороны сообщали 29 января, тогда России передали 38 тел, а Украине — 1 тыс. Предыдущий обмен военнопленными прошел по формуле 185 на 185 2 октября 2025 года. В ходе этого обмена были возвращены и гражданские лица: каждая сторона вернула по 20 человек.