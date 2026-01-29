Россия и Украина начали обмен телами погибших, сообщил депутат Саралиев. Представитель координационной группы по военным вопросам уточнил, что Россия передала Украине 1 тыс., а возвратила 38 тел

Фото: Шамсаил Саралиев для РБК Фото: Шамсаил Саралиев для РБК

Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил РБК, что начался очередной обмен телами погибших между Россией и Украиной. Так, Россия передала Украине 1 тыс., а возвратила 38 тел погибших.

Предыдущий обмен между сторонами состоялся 20 ноября 2025 года. Тогда Россия передала Украине 1 тыс., а та возвратила 30 тел. Договоренности об обменах, в том числе пленными и тяжелоранеными, были достигнуты в ходе стамбульских переговоров, прошедших в начале лета.

В прошлом году из украинского плена, по словам уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, вернулись 1,8 тыс. российских военнослужащих.