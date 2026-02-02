Лавров рассказал, сколько тел погибших военных обменяли Россия и Украина

Россия с лета 2025 года передала Украине более 12 тыс. останков украинских военных и получила 200 тел, сообщил Лавров. За два года при посредничестве ОАЭ прошло 17 обменов пленными

С июня 2025 года Россия получила от Украины более 200 тел погибших военнослужащих, сообщил глава МИДа Сергей Лавров. Украинской стороне было передано более 12 тыс. останков.

Министр сообщил, что при посредничестве ОАЭ в 2024–2025 годах было организовано 17 раундов обмена военнопленными и удерживаемыми лицами. По их итогам удалось освободить свыше 4 тыс. человек, более половины из них вернулись домой с мая по октябрь 2025 года.

О последнем обмене телами погибших стороны сообщали 29 января, тогда России передали 38 тел, а Украине — 1 тыс.

С начала конфликта в 2022 году Россия и Украина неоднократно обменивались пленными, а в мае прошлого года, когда состоялись первые после почти трехлетнего перерыва прямые переговоры в Стамбуле, договорились о масштабном обмене (в формате «1000 на 1000»). По итогам третьего раунда переговоров в июле стороны договорились об обмене пленными по формуле «1200 на 1200». Процесс проходил поэтапно.

Замглавы МИДа Михаил Галузин в конце декабря рассказывал, что по итогам стамбульских договоренностей Москве удалось вернуть 2,3 тыс. военных, Киеву — 2,4 тыс. Обе стороны также вернули по 170 гражданских лиц.

Кремль сообщал, что контакты по обмену продолжаются.