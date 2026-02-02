 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Лавров рассказал, сколько тел погибших военных обменяли Россия и Украина

Лавров: Россия передала Украине 12 тысяч тел погибших военных и получила 200
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия с лета 2025 года передала Украине более 12 тыс. останков украинских военных и получила 200 тел, сообщил Лавров. За два года при посредничестве ОАЭ прошло 17 обменов пленными
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

С июня 2025 года Россия получила от Украины более 200 тел погибших военнослужащих, сообщил глава МИДа Сергей Лавров. Украинской стороне было передано более 12 тыс. останков.

Министр сообщил, что при посредничестве ОАЭ в 2024–2025 годах было организовано 17 раундов обмена военнопленными и удерживаемыми лицами. По их итогам удалось освободить свыше 4 тыс. человек, более половины из них вернулись домой с мая по октябрь 2025 года.

Россия и Украина провели обмен телами погибших
Политика

О последнем обмене телами погибших стороны сообщали 29 января, тогда России передали 38 тел, а Украине — 1 тыс.

С начала конфликта в 2022 году Россия и Украина неоднократно обменивались пленными, а в мае прошлого года, когда состоялись первые после почти трехлетнего перерыва прямые переговоры в Стамбуле, договорились о масштабном обмене (в формате «1000 на 1000»). По итогам третьего раунда переговоров в июле стороны договорились об обмене пленными по формуле «1200 на 1200». Процесс проходил поэтапно.

Замглавы МИДа Михаил Галузин в конце декабря рассказывал, что по итогам стамбульских договоренностей Москве удалось вернуть 2,3 тыс. военных, Киеву — 2,4 тыс. Обе стороны также вернули по 170 гражданских лиц.

Кремль сообщал, что контакты по обмену продолжаются.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сергей Лавров Украина обмен телами обмен пленными
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Путин высоко оценил роль ОАЭ в обмене пленными с Украиной
Политика
Саралиев анонсировал новый обмен телами погибших с Украиной
Политика
Саралиев назвал параметры нового обмена телами погибших
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 17:27
Ученые объяснили, чем опасен вирус оспы обезьян и его связь с приматами Общество, 21:33
Беглов сообщил о переходе «Ленфильма» в собственность Петербурга Общество, 21:28
Украинская федерация не согласилась с главой ФИФА по допуску россиян Спорт, 21:28
В «файлах Эпштейна» нашли анкеты «Мисс Тольятти» и экс-члена комиссии МОК Общество, 21:04
Украинcкая теннисистка отказалась пожать руку венгерке на турнире WTA Спорт, 21:04
Лавров заявил о потере Финляндией статуса «честного брокера» из-за НАТО Политика, 21:03
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
География Эпштейна. Какие города России упоминаются в досье Минюста США Политика, 20:56
Объем торгов на фондовом рынке Мосбиржи упал до минимума с 2023 года Инвестиции, 20:52
Роспотребнадзор предложил не попавшим на шоу «Щелкунчик» коллективный иск Общество, 20:43
Не менее 30 воронежских школ перевели на удаленку из-за морозов Общество, 20:33
Трамп снизил пошлины для Индии в обмен на отказ от нефти из России Политика, 20:23
Лавров рассказал, сколько тел погибших военных обменяли Россия и Украина Политика, 20:22
СК показал место смертельного столкновения «Газели» с модульным домом Общество, 20:18