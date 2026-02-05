По оценке Сикорского, Европа уже потратила на поддержку Украины около €200 млрд, а теперь полностью финансирует конфликт, поскольку США больше не предоставляют помощь. Москва осуждает военную помощь Киеву

Радослав Сикорский (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Европа потратила примерно €200 млрд на поддержку Украины за время конфликта, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CBS News.

«Мы, Европа, уже приложили гораздо больше усилий для поддержки Украины, [чем США], и теперь мы полностью финансируем войну. Финансирование США закончилось в январе прошлого года. Мы потратили примерно €200 млрд и мы выделим €90 млрд на поддержку Украины в следующие два года. США предоставляют некоторые разведданные, мы совместно вводим санкции, это важно, и теперь США участвуют в дипломатической инициативе, которая, как мы надеемся, будет успешной», — сказал Сикорский.

Так глава польского МИДа ответил на вопрос о том, как он оценивает готовность США усилить давление на Россию для прекращения боевых действий.

По словам президента США Дональда Трампа, при его предшественнике Джо Байдене Вашингтон выделил Киеву помощи на $350 млрд. Республиканец критиковал Байдена за то, что он «отдал $350 млрд, как будто это были конфетки». При этом на Украине в начале 2025 года опровергали эти цифры. «Всего США дали нам около $67 млрд оружием и $31,5 млрд — прямо», — заявлял в феврале прошлого года украинский президент Владимир Зеленский.

В конце ноября Вашингтон объявил, что больше не финансирует конфликт на Украине. Еще летом Трамп анонсировал новую схему поставок оружия Украине: США продают вооружение для Киева НАТО.

В середине декабря лидеры Евросоюза решили продолжить финансирование Киева с помощью беспроцентного займа из бюджета ЕС на общую сумму €90 млрд. Предоставление кредита будет связано с соблюдением строгих условий со стороны Киева, сообщил Совет ЕС 4 февраля. В их числе — борьба с коррупцией и закупки Киевом оборонной продукции у компаний, расположенных на Украине, в странах ЕС или Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).

Москва осуждает военную помощь Киеву, а санкции считает незаконными.