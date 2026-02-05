 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Сикорский рассказал, сколько потратила Европа на конфликт на Украине

Глава МИД Польши Сикорский: Европа потратила на помощь Киеву около €200 млрд
Сюжет
Военная операция на Украине
По оценке Сикорского, Европа уже потратила на поддержку Украины около €200 млрд, а теперь полностью финансирует конфликт, поскольку США больше не предоставляют помощь. Москва осуждает военную помощь Киеву
Радослав Сикорский
Радослав Сикорский (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Европа потратила примерно €200 млрд на поддержку Украины за время конфликта, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CBS News.

«Мы, Европа, уже приложили гораздо больше усилий для поддержки Украины, [чем США], и теперь мы полностью финансируем войну. Финансирование США закончилось в январе прошлого года. Мы потратили примерно €200 млрд и мы выделим €90 млрд на поддержку Украины в следующие два года. США предоставляют некоторые разведданные, мы совместно вводим санкции, это важно, и теперь США участвуют в дипломатической инициативе, которая, как мы надеемся, будет успешной», — сказал Сикорский.

Так глава польского МИДа ответил на вопрос о том, как он оценивает готовность США усилить давление на Россию для прекращения боевых действий.

Мерц фразой «даже лучше» оценил решение Европы по финансированию Украины
Политика
Фридрих Мерц

По словам президента США Дональда Трампа, при его предшественнике Джо Байдене Вашингтон выделил Киеву помощи на $350 млрд. Республиканец критиковал Байдена за то, что он «отдал $350 млрд, как будто это были конфетки». При этом на Украине в начале 2025 года опровергали эти цифры. «Всего США дали нам около $67 млрд оружием и $31,5 млрд — прямо», — заявлял в феврале прошлого года украинский президент Владимир Зеленский.

В конце ноября Вашингтон объявил, что больше не финансирует конфликт на Украине. Еще летом Трамп анонсировал новую схему поставок оружия Украине: США продают вооружение для Киева НАТО.

В середине декабря лидеры Евросоюза решили продолжить финансирование Киева с помощью беспроцентного займа из бюджета ЕС на общую сумму €90 млрд. Предоставление кредита будет связано с соблюдением строгих условий со стороны Киева, сообщил Совет ЕС 4 февраля. В их числе — борьба с коррупцией и закупки Киевом оборонной продукции у компаний, расположенных на Украине, в странах ЕС или Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).

Москва осуждает военную помощь Киеву, а санкции считает незаконными.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Радослав Сикорский Польша финансирование помощь Украина
Материалы по теме
Reuters узнал о задержке энергопомощи США для Украины
Политика
Азербайджан направил в помощь Украине партию электрооборудования
Политика
Лавров пообещал Кубе политическую и материальную помощь России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 04 фев, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 04 фев, 17:24
Саудовская Аравия начнет выдавать паспорта верблюдам Общество, 15:40
Путин заявил об устремленности русского народа в будущее Политика, 15:37
Путин объявил открытым Год единства народов России Политика, 15:35
Против журналиста Перцева завели уголовное дело из-за работы на «Медузу» Общество, 15:34
Нарышкин рассказал, что будет делать Россия после истечения срока ДСНВ Политика, 15:29
В файлах Эпштейна оказался рассказ о финансовой лазейке через Ватикан Политика, 15:27
Минобороны сообщило об ударах по транспортной инфраструктуре ВСУ Политика, 15:22
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
Китай потребовал от компаний прекратить переговоры по проектам в Панаме Политика, 15:19
Глава WADA заявил о дискомфорте из-за присутствия Тутберидзе на Олимпиаде Спорт, 15:15
Женщине дали четыре года за угрозы «поджечь Ленина» Общество, 15:13
Стали известны дата и место прощания с вдовой Баталова Гитаной Леонтенко Политика, 15:11
Что происходит с наукой и учеными в эпоху ИИ Тренды, 15:10
Спикер парламента Армении заявил, что страна не будет выходить из ЕАЭС Политика, 15:10