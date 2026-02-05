Сикорский рассказал, сколько потратила Европа на конфликт на Украине
Европа потратила примерно €200 млрд на поддержку Украины за время конфликта, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CBS News.
«Мы, Европа, уже приложили гораздо больше усилий для поддержки Украины, [чем США], и теперь мы полностью финансируем войну. Финансирование США закончилось в январе прошлого года. Мы потратили примерно €200 млрд и мы выделим €90 млрд на поддержку Украины в следующие два года. США предоставляют некоторые разведданные, мы совместно вводим санкции, это важно, и теперь США участвуют в дипломатической инициативе, которая, как мы надеемся, будет успешной», — сказал Сикорский.
Так глава польского МИДа ответил на вопрос о том, как он оценивает готовность США усилить давление на Россию для прекращения боевых действий.
По словам президента США Дональда Трампа, при его предшественнике Джо Байдене Вашингтон выделил Киеву помощи на $350 млрд. Республиканец критиковал Байдена за то, что он «отдал $350 млрд, как будто это были конфетки». При этом на Украине в начале 2025 года опровергали эти цифры. «Всего США дали нам около $67 млрд оружием и $31,5 млрд — прямо», — заявлял в феврале прошлого года украинский президент Владимир Зеленский.
В конце ноября Вашингтон объявил, что больше не финансирует конфликт на Украине. Еще летом Трамп анонсировал новую схему поставок оружия Украине: США продают вооружение для Киева НАТО.
В середине декабря лидеры Евросоюза решили продолжить финансирование Киева с помощью беспроцентного займа из бюджета ЕС на общую сумму €90 млрд. Предоставление кредита будет связано с соблюдением строгих условий со стороны Киева, сообщил Совет ЕС 4 февраля. В их числе — борьба с коррупцией и закупки Киевом оборонной продукции у компаний, расположенных на Украине, в странах ЕС или Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).
Москва осуждает военную помощь Киеву, а санкции считает незаконными.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ