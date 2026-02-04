Совет ЕС раскрыл условия кредита Киеву на €90 млрд

Фото: Reuters

На заседании 4 февраля Совет ЕС согласовал свою позицию по правовой основе соглашения о предоставлении Украине кредита на €90 млрд на 2026-2027 годы. Финансирование будет связано с соблюдением строгих условий со стороны Киева. Об этом сообщил Совет ЕС.

«Совет стремится к скорейшему соглашению с Европейским парламентом, чтобы первый платеж мог быть произведен в начале второго квартала текущего года», — говорится в сообщении Совета ЕС.

Так, Украина должна соблюдать верховенство права, включая борьбу с коррупцией.

Кроме того, оборонную продукцию Киеву следует закупать только у компаний, расположенных в ЕС, Украине или странах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). При этом, «если военные потребности Украины потребуют срочной поставки оборонной продукции», союзники могут пойти на «определенные исключения».

Ранее Politico писало, что последним препятствием для согласования по кредиту Украине было решение вопроса о том, как страны, не входящие в ЕС, смогут участвовать в оборонных контрактах, финансируемых за счет кредита.

Материал дополняется