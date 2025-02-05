В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты

Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы с 21:38 мск. В прошлый раз ограничения там вводились вечером 2 февраля

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Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Временные ограничения введены в 21:38 мск «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС)», пояснил Кореняко.

В прошлый раз полеты в волгоградском аэропорту были приостановлены вечером 2 февраля. Ограничения действовали чуть более двух часов.

В ночь на 3 февраля прием и отправка самолетов были ограничены в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска. Утром ограничения были отменены.

После этого временно не отправляли и не принимали рейсы аэропорты Владикавказа, Грозного и Махачкалы. Спустя два с половиной часа они возобновили полеты.