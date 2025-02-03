В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и отправку рейсов
В волгоградском аэропорту Гумрак сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС (воздушных судов. — РБК», — написал он в своем телеграм-канале.
По его информации ограничения сняли в 23:52 мск.
Запрет на полеты ввели 2 февраля в 21:42 мск. По данным с табло аэропорта Волгограда, из-за этого был задержан только один рейс, вылетавший в Москву. Отправку перенесли с 21:00 на 23:40. Прилеты не задерживались.
В российских аэропортах периодически вводят ограничения на полеты. Это происходит на фоне атак беспилотников после начала военной операции на Украине.
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