В Кишиневе задержали брата Игоря Додона

Додона задержали как обвиняемого по делу о незаконном обогащении — в том же обвиняется его брат. По информации ТВ-8, Александр Додон был задержан в аэропорту Кишинева по прилете из России

Александр Додон (Фото: dodon.alexandru / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Сотрудники молдавской прокуратуры задержали Александра Додона, брата экс-президента страны Игоря Додона. Об этом сообщает телеканал ТВ-8 со ссылкой на замруководителя антикоррупционной прокуратуры Василе Плевана.

Александр Додон проходит как обвиняемый по делу о незаконном обогащении, уточнил чиновник. «Он не явился в следственные органы, в связи с чем было вынесено постановление о его задержании для предъявления обвинения», — пояснил Плеван. Как сообщает PulsMedia, дело против Александра Додона связано с его братом.

По предварительным данным, Додона задержали в аэропорту Кишинева по прилете из России, передает ТВ-8. Сейчас он находится в изоляторе Национального центра по борьбе с коррупцией, сообщает телеканал.

PulsMedia пишет, что Александр Додон летел в Молдавию из России через Турцию. Как сообщили порталу источники, брата экс-президента задержали на 72 часа после допроса антикоррупционной прокуратурой.

В мае 2022 года на Игоря Додона завели уголовное дело. Его обвиняли в получении крупной суммы денег от лидера Демократической партии Молдавии. Расследование начали из-за видео, на котором глава партии Владимир Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов передают Додону пакет.

Журналист Валериу Реницэ, который опубликовал ролик, заявлял, что встреча состоялась в 2019 году, а в пакете находилась крупная сумма денег. По версии обвинения, Додон получил от Плахотнюка до $1 млн. Эти деньги должны были пойти на покрытие расходов Партии социалистов, в том числе на зарплату некоторых членов партии.

Додона отправили под домашний арест. Он не признал вину и отрицал получение денег от Плахотнюка, а возбуждение дела объяснил стремлением добиться его «бегства из страны». В ноябре суд освободил политика из-под домашнего ареста, изменив меру пресечения на запрет выезжать из Молдавии.

В Кремле, комментируя дело Додона, заявили об обеспокоенности ситуацией и указали на применение практики преследования «в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных взаимовыгодных отношений» с Россией.