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Экс-президент Молдавии Додон вновь возглавил Партию социалистов

Экс-президент Молдавии Додон вновь возглавил оппозиционную Партию социалистов
Заседание Республиканского Совета ПСРМ
Заседание Республиканского Совета ПСРМ (Фото: Партия Социалистов Республики Молдова)

Бывший президент Молдавии Игорь Додон вновь возглавил оппозиционную Партию социалистов. Такое решение принял исполком.

По предложению исполнительного секретаря ПСРМ Влада Батрынчи коллегиальный руководящий орган партии назначил Додона новым исполнительным секретарем ПСРМ.

Республиканский совет решил, что Влад Батрынча должен быть выдвинут председателем парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов, а депутат парламента Зинаида Гречаная должна быть избрана почетным председателем ПСРМ.

Додон возглавлял Партию социалистов в 2011–2016 и 2020–2021 годах, он уходил из партии на время работы на посту президента. С 2021 года он занимал должность почетного председателя партии.

В мае прошлого года на Додона завели уголовное дело, его обвиняли в получении крупной суммы денег от лидера Демократической партии страны. Расследование начали из-за видео, на котором глава партии Владимир Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов передают Додону пакет.

Журналист Валериу Реницэ, который опубликовал ролик, заявлял, что встреча состоялась в 2019 году, а в пакете находилась крупная сумма денег. По версии прокуроров, Додон получил от Плахотнюка до $1 млн. Эти деньги должны были пойти на покрытие расходов Партии социалистов, в том числе на зарплату некоторых членов партии.

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Додона посадили под домашний арест. Он не признал вину и отрицал получение денег от Плахотнюка, а возбуждение дела объяснил стремлением добиться его «бегства из страны». В ноябре суд освободил политика из-под домашнего ареста, изменив меру пресечения на запрет выезжать из Молдавии.

Теги
Молдавия социалисты Игорь Додон уголовное дело
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