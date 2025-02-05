Алиев выделил $1 млн на гуманитарную помощь Украине
Азербайджан выделил $1 млн на оказание гуманитарной помощи Украине. Соответствующий указ подписал президент страны Ильхам Алиев, документ размещен на сайте главы государства.
Выделенные средства направят на закупку и отправку на Украину произведенного в Азербайджане электрооборудования в качестве гуманитарной помощи.
Азербайджан не впервые направляет Киеву гуманитарную помощь. В июле 2023 года Алиев также выделял Минэнерго страны $7,6 млн для закупки и отправки электрооборудования на Украину.
В 2022 году Азербайджан оказал Украине гуманитарную помощь на сумму более 30 млн манатов ($17,6 млн). Это был самый большой объем поддержки от Баку, выделенный другой стране в том году. Баку отправлял медикаменты, продукты, трансформаторы и генераторы и принимал на медицинскую и психологическую реабилитацию украинских детей.
После начала Россией военной операции Алиев сказал, что Баку поддерживает территориальную целостность Украины. «Война в Украине — это большая трагедия для обоих народов, очень близких друг другу как с этнической, так и с религиозной точек зрения. Это большая трагедия», — говорил глава государства.
В то же время Баку отказался поставлять оружие Киеву. «Хоть нас и просят, но мы не можем», — говорил президент. К концу 2024 года Азербайджан предоставил Украине поддержку примерно на $40 млн.
Россия осуждает любую помощь Украине.
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