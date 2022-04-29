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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев поддержал территориальную целостность Украины и напомнил о Карабахе

Президент указал, что международное сообщество так явно не высказывалось за территориальную целостность Азербайджана, как по поводу Украины и Грузии. Однако Баку «за счет своей мощи» создал новые реалии после конфликта в Карабахе
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Баку поддерживает территориальную целостность Украины и считает недопустимой избирательность принципов международного права, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает «Интерфакс-Азербайджан».

«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, как и другие страны, и открыто заявляем об этом, не прячемся за деревом. Да, мы не отрицаем, что у нас хорошие отношения с Россией», — сказал Алиев. По его словам, принципы международного права нельзя искажать из-за «политического превосходства».

Как указал Алиев, международное сообщество в открытой форме всегда поддерживало территориальную целостность Украины и Грузии, однако в ситуации с Азербайджаном оно выступало за мирный договор с Арменией.

Алиев заявил о «возможно, последнем шансе» Армении на мир с Азербайджаном
Политика
Ильхам Алиев

«Но как можно заключить мир с агрессором, захватившим твои земли? Мы старались добиться этого 17 лет и убедились, что это невозможно. Потом мы увидели следующее: чем больше мы пытались добиться мира, тем агрессивнее становился агрессор. Армения уже стала угрожать нам новой войной», — заявил Алиев. Но Азербайджан «за счет своей мощи» создал новые реалии, и теперь те же люди, кто раньше говорил, что Карабах — армянский, теперь говорят, что он азербайджанский.

В ноябре 2020 года, после 44-дневного конфликта в регионе, Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении огня. Оно предусматривает в том числе развертывание миротворческой миссии вдоль линии соприкосновения с участием почти 2 тыс. российских военных на пять лет с возможностью продления и разблокировку всех экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе. Под контроль Азербайджана перешли город Шуша (арм. Шуши), Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. В ноябре 2020 года Россия отправила в регион своих миротворцев.

В апреле Армения и Азербайджан впервые после окончания конфликта 2020 года начали обсуждать конкретные предложения о мирном договоре.

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Баку предложил проект мирного соглашения, содержащий пять пунктов, среди которых взаимное признание суверенитета и подтверждение отсутствия территориальных претензий друг к другу, демаркация границы и возобновление дипломатических отношений. Премьер Армении Никол Пашинян ответил, что проект затрагивает не все существенные детали и напомнил про проблемы с правами проживающих в регионе армян, что должно быть зафиксировано. По мнению Пашиняна, позиция Баку состоит в том, что проблема Нагорного Карабаха уже решена.

Алиев говорил, что азербайджанская сторона намерена подписать мирный договор только на основании своих пяти принципов. Если Ереван их не примет, Баку не подпишет договор, который для Армении, по его мнению, является «единственным выходом, а может быть, и последним шансом».

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Ильхам Алиев Азербайджан Украина Нагорный Карабах Армения территориальный спор
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