Силовики установили соучастника взрыва в «Алых парусах»
Силовики установили предполагаемого фигуранта дела о взрыве в московском ЖК «Алые паруса», он объявлен в федеральный розыск, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Также об этом сообщает «РИА Новости».
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по делу об убийстве двух или более лиц (ст. 105 УК) был установлен предполагаемый соучастник преступления. Он объявлен в федеральный розыск», — сказал собеседник ТАСС.
Взрыв произошел утром 3 февраля. Погибли два человека, еще трое пострадали. Среди жертв оказался 46-летний предприниматель, руководитель Федерации бокса ДНР и создатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян. Вторым погибшим мог быть смертник — ранее судимый гражданин Армении, передавали «РИА Новости», RT и РЕН ТВ со ссылкой на источники.
Источник РБК называл основной версией произошедшего заказное убийство. Собеседники ТАСС утверждали, что рассматривается несколько возможных мотивов, в том числе кровная месть. «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы писал, что приоритетной версией является «передел сфер влияния».
СК завел дело о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия. Максимальное наказание только по статье об убийстве — лишение свободы на срок до 20 лет.
Саркисян переехал из Армении в Донбасс в юности. В 2020 году ему присвоили звание почетного гражданина Горловки в ДНР. После начала военной операции на Украине он стал основателем армянского батальона «Арбат», вошедшего в системы Минобороны России. Бойцы этого подразделения специализировались на штурмах, утверждал командир «Арбата» Айк Гаспарян с позывным Абрек.
На Украине Саркисян был объявлен в розыск в 2014 году. Как отмечали в СБУ, его подозревали в причастности к организации убийств в центре Киева. Также в ведомстве называли его приближенным экс-президента Украины Виктора Януковича.
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