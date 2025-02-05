Силовики установили соучастника взрыва в «Алых парусах»

ТАСС: силовики объявили в розыск фигуранта дела о взрыве в «Алых парусах»

Предполагаемого соучастника взрыва в ЖК «Алые паруса» установили и объявили в розыск, сообщил источник ТАСС. В результате произошедшего погибли двое, в том числе основатель батальона «Арбат». Второй жертвой СМИ называли смертника

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Силовики установили предполагаемого фигуранта дела о взрыве в московском ЖК «Алые паруса», он объявлен в федеральный розыск, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Также об этом сообщает «РИА Новости».

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по делу об убийстве двух или более лиц (ст. 105 УК) был установлен предполагаемый соучастник преступления. Он объявлен в федеральный розыск», — сказал собеседник ТАСС.

Взрыв произошел утром 3 февраля. Погибли два человека, еще трое пострадали. Среди жертв оказался 46-летний предприниматель, руководитель Федерации бокса ДНР и создатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян. Вторым погибшим мог быть смертник — ранее судимый гражданин Армении, передавали «РИА Новости», RT и РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Источник РБК называл основной версией произошедшего заказное убийство. Собеседники ТАСС утверждали, что рассматривается несколько возможных мотивов, в том числе кровная месть. «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы писал, что приоритетной версией является «передел сфер влияния».

СК завел дело о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия. Максимальное наказание только по статье об убийстве — лишение свободы на срок до 20 лет.

Саркисян переехал из Армении в Донбасс в юности. В 2020 году ему присвоили звание почетного гражданина Горловки в ДНР. После начала военной операции на Украине он стал основателем армянского батальона «Арбат», вошедшего в системы Минобороны России. Бойцы этого подразделения специализировались на штурмах, утверждал командир «Арбата» Айк Гаспарян с позывным Абрек.

На Украине Саркисян был объявлен в розыск в 2014 году. Как отмечали в СБУ, его подозревали в причастности к организации убийств в центре Киева. Также в ведомстве называли его приближенным экс-президента Украины Виктора Януковича.