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Взрыв в ЖК «Алые паруса» ,  
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Силовики установили соучастника взрыва в «Алых парусах»

ТАСС: силовики объявили в розыск фигуранта дела о взрыве в «Алых парусах»
Сюжет
Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Предполагаемого соучастника взрыва в ЖК «Алые паруса» установили и объявили в розыск, сообщил источник ТАСС. В результате произошедшего погибли двое, в том числе основатель батальона «Арбат». Второй жертвой СМИ называли смертника
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Силовики установили предполагаемого фигуранта дела о взрыве в московском ЖК «Алые паруса», он объявлен в федеральный розыск, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Также об этом сообщает «РИА Новости».

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по делу об убийстве двух или более лиц (ст. 105 УК) был установлен предполагаемый соучастник преступления. Он объявлен в федеральный розыск», — сказал собеседник ТАСС.

Как выглядит место взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве
Фотогалерея 

Взрыв произошел утром 3 февраля. Погибли два человека, еще трое пострадали. Среди жертв оказался 46-летний предприниматель, руководитель Федерации бокса ДНР и создатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян. Вторым погибшим мог быть смертник — ранее судимый гражданин Армении, передавали «РИА Новости», RT и РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Источник РБК называл основной версией произошедшего заказное убийство. Собеседники ТАСС утверждали, что рассматривается несколько возможных мотивов, в том числе кровная месть. «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы писал, что приоритетной версией является «передел сфер влияния».

Взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве устроил смертник
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

СК завел дело о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия. Максимальное наказание только по статье об убийстве — лишение свободы на срок до 20 лет.

Саркисян переехал из Армении в Донбасс в юности. В 2020 году ему присвоили звание почетного гражданина Горловки в ДНР. После начала военной операции на Украине он стал основателем армянского батальона «Арбат», вошедшего в системы Минобороны России. Бойцы этого подразделения специализировались на штурмах, утверждал командир «Арбата» Айк Гаспарян с позывным Абрек.

На Украине Саркисян был объявлен в розыск в 2014 году. Как отмечали в СБУ, его подозревали в причастности к организации убийств в центре Киева. Также в ведомстве называли его приближенным экс-президента Украины Виктора Януковича.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
ЖК «Алые Паруса» Москва взрыв Россия уголовное дело убийство Армен Саркисян ДНР
Материалы по теме
ТАСС сообщил о нескольких версиях в деле об убийстве в «Алых парусах»
Общество
Основатель батальона «Арбат» умер после взрыва в «Алых парусах»
Политика
СК завел дело о покушении на убийство после взрыва в «Алых парусах»
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