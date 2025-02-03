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Взрыв в ЖК «Алые паруса» ,  
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Как выглядит место взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве

Появились фотографии с места взрыва в московском ЖК «Алые паруса»
Сюжет
Взрыв в ЖК «Алые паруса»

Утром 3 февраля в ЖК «Алые паруса» на северо-востоке Москвы прозвучал взрыв. Два человека, включая создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, погибли. Еще трое пострадали. Как выглядит место происшествия — в фоторепортаже РБК
Утром в холле жилого дома в районе Щукино произошел взрыв. Очевидцы, звонившие в правоохранительные органы, рассказали &laquo;о сильном хлопке внутри здания&raquo;.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Утром в холле жилого дома в районе Щукино произошел взрыв. Очевидцы, звонившие в правоохранительные органы, рассказали «о сильном хлопке внутри здания».

Вскоре стало известно, что в момент взрыва пострадал основатель отдельного батальона специального назначения &laquo;Арбат&raquo; и президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Взрывное устройство сработало, когда Армен Саркисян вместе с охранниками вошел в подъезд.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Вскоре стало известно, что в момент взрыва пострадал основатель отдельного батальона специального назначения «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Взрывное устройство сработало, когда Армен Саркисян вместе с охранниками вошел в подъезд.

При взрыве один из охранников Саркисяна погиб. Консьерж, еще двое охранников и сам&nbsp;Саркисян после взрыва находились&nbsp;в тяжелом состоянии. По данным &laquo;РИА Новости&raquo;, Саркисян увезли в реанимацию, ему ампутировали&nbsp;ногу.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

При взрыве один из охранников Саркисяна погиб. Консьерж, еще двое охранников и сам Саркисян после взрыва находились в тяжелом состоянии. По данным «РИА Новости», Саркисян увезли в реанимацию, ему ампутировали ногу.

&laquo;Очевидно, что взрыв был заранее подготовлен&raquo;,&nbsp;&mdash; рассказали РБК в правоохранительных органах. Основная версия следствия&nbsp;&mdash; заказное убийство.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

«Очевидно, что взрыв был заранее подготовлен», — рассказали РБК в правоохранительных органах. Основная версия следствия — заказное убийство.

Взрывом были повреждены стеклянные двери подъезда, потолок и стены. Пол завален обломками и осколками стекла.
Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Взрывом были повреждены стеклянные двери подъезда, потолок и стены. Пол завален обломками и осколками стекла.

На место происшествия прибыл вертолет МЧС.
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

На место происшествия прибыл вертолет МЧС.

Мощность взрывного устройства составила около 300&nbsp;г в тротиловом эквиваленте, сообщили источники РБК. ТАСС со ссылкой на службы безопасности приводит другие данные&nbsp;&mdash; &laquo;до 1 кг&raquo;.
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Мощность взрывного устройства составила около 300 г в тротиловом эквиваленте, сообщили источники РБК.

ТАСС со ссылкой на службы безопасности приводит другие данные — «до 1 кг».

Также источники ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что взрывное устройство в здание мог пронести курьер или человек, представившийся работником коммунальных служб.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Также источники ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что взрывное устройство в здание мог пронести курьер или человек, представившийся работником коммунальных служб.

По словам одного из очевидцев, взрыв прогремел около 9:00&ndash;9:30 утра.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

По словам одного из очевидцев, взрыв прогремел около 9:00–9:30 утра.

В пресс-службе президента комментировать случившееся отказались, сославшись на &laquo;сложность работы&raquo; специальных служб.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В пресс-службе президента комментировать случившееся отказались, сославшись на «сложность работы» специальных служб.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Днем источники &laquo;Коммерсантъ&raquo; и &laquo;Рен ТВ&raquo; сообщили, что Армен Саркисян скончался в реанимации. В ТАСС сначала заявили, что Саркисян перенес клиническую смерть и его подключили к аппарату ИВЛ,&nbsp; позже в агентстве также сообщили о его кончине.
Фото: Мобильный Репортер / АГН «Москва»

Днем источники «Коммерсантъ» и «Рен ТВ» сообщили, что Армен Саркисян скончался в реанимации.

В ТАСС сначала заявили, что Саркисян перенес клиническую смерть и его подключили к аппарату ИВЛ,  позже в агентстве также сообщили о его кончине.

Армен Саркисян родился в Армении и в юности переехал на Украину, в Горловку. В 2022 году он создал &laquo;Арбат&raquo;, или Армянский батальон, который входит в состав интернациональной бригады &laquo;Пятнашка&raquo;. Летом 2023 года батальон заключил контракт с Минобороны России, его командующим стал Айк Гаспарян, который ранее служил в ЧВК &laquo;Вагнер&raquo;.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Армен Саркисян родился в Армении и в юности переехал на Украину, в Горловку. В 2022 году он создал «Арбат», или Армянский батальон, который входит в состав интернациональной бригады «Пятнашка». Летом 2023 года батальон заключил контракт с Минобороны России, его командующим стал Айк Гаспарян, который ранее служил в ЧВК «Вагнер».

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Теги
Дарья Широкова, Анастасия Сирина Анастасия Сирина
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