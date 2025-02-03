Как выглядит место взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве

Армен Саркисян родился в Армении и в юности переехал на Украину, в Горловку. В 2022 году он создал «Арбат», или Армянский батальон, который входит в состав интернациональной бригады «Пятнашка». Летом 2023 года батальон заключил контракт с Минобороны России, его командующим стал Айк Гаспарян, который ранее служил в ЧВК «Вагнер».