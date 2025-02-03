Как выглядит место взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве
Утром 3 февраля в ЖК «Алые паруса» на северо-востоке Москвы прозвучал взрыв. Два человека, включая создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, погибли. Еще трое пострадали. Как выглядит место происшествия — в фоторепортаже РБК
Утром в холле жилого дома в районе Щукино произошел взрыв. Очевидцы, звонившие в правоохранительные органы, рассказали «о сильном хлопке внутри здания».
Вскоре стало известно, что в момент взрыва пострадал основатель отдельного батальона специального назначения «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Взрывное устройство сработало, когда Армен Саркисян вместе с охранниками вошел в подъезд.
При взрыве один из охранников Саркисяна погиб. Консьерж, еще двое охранников и сам Саркисян после взрыва находились в тяжелом состоянии. По данным «РИА Новости», Саркисян увезли в реанимацию, ему ампутировали ногу.
«Очевидно, что взрыв был заранее подготовлен», — рассказали РБК в правоохранительных органах. Основная версия следствия — заказное убийство.
Взрывом были повреждены стеклянные двери подъезда, потолок и стены. Пол завален обломками и осколками стекла.
На место происшествия прибыл вертолет МЧС.
Мощность взрывного устройства составила около 300 г в тротиловом эквиваленте, сообщили источники РБК.
ТАСС со ссылкой на службы безопасности приводит другие данные — «до 1 кг».
Также источники ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что взрывное устройство в здание мог пронести курьер или человек, представившийся работником коммунальных служб.
По словам одного из очевидцев, взрыв прогремел около 9:00–9:30 утра.
В пресс-службе президента комментировать случившееся отказались, сославшись на «сложность работы» специальных служб.
Армен Саркисян родился в Армении и в юности переехал на Украину, в Горловку. В 2022 году он создал «Арбат», или Армянский батальон, который входит в состав интернациональной бригады «Пятнашка». Летом 2023 года батальон заключил контракт с Минобороны России, его командующим стал Айк Гаспарян, который ранее служил в ЧВК «Вагнер».
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