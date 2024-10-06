WP узнала, что «Моссад» вынудил «Хезболлу» брать пейджер двумя рукам

«Моссад» разработал пейджеры, которыми пользовалась «Хезболла». По данным WP, для расшифровки сообщений на устройстве нужно было зажать кнопки сразу двумя руками — это активировало вшитую в устройства взрывчатку

Пейджеры, которыми пользовались боевики «Хезболлы», были разработаны и запрограммированы израильской разведкой «Моссад». Для прочтения зашифрованного сообщения нужно было зажать кнопки сразу двумя руками — это активировало взрывчатку внутри устройства, сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на источники в США, Израиле и на Ближнем Востоке.

По информации издания, заминированные рации начала внедряться в Ливане «Моссадом» еще в 2015 году. Тогда устройства содержали огромные батареи, скрытую взрывчатку и систему для прослушивания боевиков. «Моссад» мог взорвать устройства и раньше, но решил разработать новые — более компактные пейджеры.

В новых пейджерах, которые Израиль поставил в Ливан под брендом Apollo, взрывчатку было невозможно обнаружить даже в разобранном состоянии, утверждают собеседники WP. Как уточняют источники, тайваньский бренд Apollo нужен был для прикрытия, а в самой компании не знали, что от их лица отправляли предложения «Хезболле».

В новом пейджере весом около трех унций (85 грамм) содержалось более мощная взрывчатка, утверждают собеседники издания. Среди других преимуществ, которые предлагали «Хезболее», — более мощная батарея и возможность зарядка от кабеля. В спецслужбе разработали специальную двухэтапную процедуру, необходимую для просмотра защищенных сообщений. «Чтобы прочитать сообщение, нужно было нажать две кнопки. На практике это означало использование обеих рук», — сказал один из источников. По его словам, в результате последующего взрыва пользователи почти наверняка «поранят две руки» и «будут неспособны сражаться».

17 сентября одновременно зазвонили или завибрировали тысячи пейджеров Apollo по всему Ливану и Сирии. На экране появилась надпись на арабском языке: «Вы получили зашифрованное сообщение». Боевики «Хезболлы» следовали инструкциям по проверке кодированных сообщений, нажимая две кнопки, — в результате устройства взорвались. Позднее взорвались сотни других устройств — уже с помощью дистанционного сигнала, пишет WP.

В результате первой серии взрывов 17 сентября пострадали 4 тыс. человек, десятки погибли. По данным Al-Hadath, около 500 членов «Хезболлы» потеряли зрение из-за взрывов пейджеров. «Хезболла» обвинила в произошедшем Израиль и пообещала «тяжелую расплату». Власти последнего заявили, что Тель-Авив не имеет никакого отношения к взрывам.