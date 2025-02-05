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Война Израиля с ХАМАС ,  
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WSJ узнала о разговоре Трампа про «первоклассную недвижимость» в Газе

WSJ: Трамп назвал сектор Газа «первоклассной недвижимостью» и думал об отелях
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

В конце лета американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху называл сектор Газа «первоклассной недвижимостью» и интересовался, какие отели там можно построить, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с содержанием переговоров.

Однако тогда он не упоминал, что США возьмут «под контроль» сектор Газа, как сделал это накануне на пресс-конференции с Нетаньяху. Израильский премьер, комментируя намерения республиканца, сказал: «Я думаю, что это может изменить историю. И я думаю, что действительно стоит пойти по этому пути».

О недвижимости Трамп рассуждал и в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским, в частности хорошим местом для развития этого сектора он называл Одессу, рассказал источник WSJ. Во время первого президентского срока на эту тему Трамп рассуждал и с главой КНДР Ким Чен Ыном.

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