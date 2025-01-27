Палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа
Палестинцы начали возвращаться в северную часть сектора Газа в рамках сделки между Израилем и группировкой ХАМАС, согласно которой израильская сторона открыла пропускные пункты, передает AFP.
Люди следовали по дороге, идущей вдоль побережья. Они несли свои личные вещи в руках. «Это прекрасное чувство, когда ты возвращаешься домой, к своей семье, родственникам и любимым, и осматриваешь свой дом — если это все еще дом», — рассказал агентству вернувшийся житель Газы Ибрагим Абу Хассера.
В лагерях беженцев встретили эту новость ликованием. «Никакого сна, я уже все собрала и готова отправиться в путь с первыми лучами солнца», — поделилась Гада, мать пятерых детей.
ХАМАС назвал возвращение жителей Газы победой палестинцев, которая демонстрирует «провал и крах планов оккупации и перемещения».
Израиль провел масштабную эвакуацию с севера сектора Газа в октябре 2023 года, когда началась война с ХАМАС. Район был изолирован для проведения военной операции, поскольку там была сконцентрирована инфраструктура группировки. На севере эксклава шли самые ожесточенные и разрушительные бои, около миллиона человек бежали на юг сектора.
ХАМАС, со своей стороны, освободит в четверг трех заложников, захваченных в Израиле в октябре 2023-го: мирную жительницу Арбель Йехуд (ее освобождение было условием возвращения на север Газы), военнослужащую Агам Бергер и еще одна похищенную. Еще три заложницы освободят 1 февраля.
В рамках первой фазы прекращения огня, которая продлится до начала марта, ХАМАС должен освободить в общей сложности 33 заложника в обмен на освобождение почти 2 тыс. палестинцев, отбывающих наказание в Израиле.
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