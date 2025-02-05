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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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ЦРУ предложило сотрудникам уволиться с сохранением зарплаты на 8 месяцев

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Возвращение Трампа в Белый дом
ЦРУ включилось в программу Трампа по сокращению госаппарата, в рамках этого сотрудникам управления предложили уволиться и получить зарплату за 8 месяцев вперед. Орган назвал это частью стратегии по «приданию новой энергии»
Фото: Mark Wilson / Getty Images
Фото: Mark Wilson / Getty Images

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США распространило среди сотрудников предложение об увольнении с условием получения зарплаты за восемь месяцев и льгот, передают со ссылкой на источники CNN и The Wall Street Journal (WSJ).

Помощник назначенного новым президентом Дональдом Трампом директора ЦРУ Джона Рэтклиффа сообщил, что управление также замораживает прием на работу новых сотрудников, уже получивших оферы.

Представитель ведомства заявил, что этот шаг является частью усилий по «обеспечению того, чтобы сотрудники ЦРУ соответствовали приоритетам администрации в области национальной безопасности», и назвал это элементом «комплексной стратегии по приданию агентству новой энергии».

Во время предвыборной кампании Трамп пообещал реформировать бюрократический аппарат США и после вступления в должность приступил к реализации плана. Телеканал и газета отмечают, что ЦРУ стало первым органом в сфере национальной безопасности, которого коснулись эти меры.

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Фото:David Burnett / Newsmakers / Getty Images

По данным CNN, Рэтклифф лично решил, что управление должно быть вовлечено в эту программу действий. Источники телеканала отметили, что пока неясно, смогут ли воспользоваться названными условиями все сотрудники, или они касаются только некоторых должностей.

WSJ указывает со ссылкой на помощника нового директора, что теперь ЦРУ намерено уделять больше внимания Западному полушарию и тем странам, которые не считаются противниками США. Агентство собирается взять на себя задачи по борьбе с мексиканскими наркокартелями и будет, вероятно, следить за правительством Мексики ввиду торговой войны.

CNN указывает, что, по мнению некоторых членов команды Трампа, в последние годы ЦРУ стало уделять слишком много внимания анализу в ущерб скрытому сбору разведданных и проведению секретных операций.

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Фото:Mark Wilson / Getty Images

Трамп в первый день своего президентства подписал десятки указов, в том числе касающиеся работы федерального правительства, и, например, запретил наем госслужащих и принятие новых нормативных актов до тех пор, пока его администрация не установит «полный контроль» над федеральным правительством. Кроме того, работникам госучреждений велели незамедлительно выйти с удаленной работы и вернуться на свои рабочие места.

В администрации США также появился Департамент эффективности правительства (DOGE), который возглавит предприниматель Илон Маск, цель новой структуры — провести массовые сокращения и чистки в госаппарате.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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