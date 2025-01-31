WP рассказала об ультиматуме с увольнением для врагов Трампа в ФБР

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Нескольким высокопоставленным руководителям Федерального бюро расследований (ФБР) США было приказано покинуть ведомство, в противном случае они будут уволены, сообщила The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией.

Газета уточнила, что такой ультиматум может означать желание президента страны Дональда Трампа провести чистку руководства в ведомстве. Некоторые из этих сотрудников получили повышение при экс-главе ФБР Кристофере А. Врее, который ушел в отставку в январе 2025 года, несмотря на неоднократные обещания Трампа его уволить.

Кандидат Трампа на пост главы ФБР Кэш Патель во время слушаний по утверждению его кандидатуры пообещал, что, если займет этот пост, не будет принимать меры против тех, кто не согласен с политикой избранного в ноябре президента.

«Все сотрудники ФБР будут защищены от политического возмездия», — заявил Патель. Его кандидатура еще не утверждена.

WP отметила, что ФБР должно быть изолировано от политики, а такие кадровые перестановки в сложившихся условиях крайне необычны.

При этом, как отметила WP, и Трамп, и Патель на протяжении многих лет критиковали ФБР, а также Министерство юстиции США. По их мнению, оба ведомства «использовались в качестве оружия» против консерваторов и крайне политизированы.

В январе администрация Трампа провела перестановки и в Министерстве юстиции, рассказала газета.

В начале года Трамп заявил, что намерен уволить более тысячи назначенцев из предыдущей администрации президента Джо Байдена.

«Мой президентский отдел кадров активно занимается выявлением и увольнением более тысячи президентских назначенцев из предыдущей администрации, которые не соответствуют нашему видению [концепции] «Сделаем Америку снова великой», — написал Трамп.

В январе WP также сообщила, что по всей территории США чиновники и другие лица, по разным причинам вызвавшие гнев президента, принимают меры предосторожности на случай мести. Собеседники газеты рассказали о подготовке к уголовным расследованиям, налоговым проверкам, проверкам со стороны конгресса или законодательных органов штатов, арестам, преследованиям в интернете и получению угроз. Более половины из них нанимают адвокатов, несколько человек пакуют дорожные сумки, на случай если придется быстро уехать, а пара человек носят с собой недавно приобретенное оружие.

Как пишет WP, наиболее вероятной целью себя считают чиновники, которые занимались организацией президентских выборов 2020 года. Тогда победил демократ Байден, результаты этого голосования Трамп считает украденными.