В США раскрыли эксперименты ЦРУ по «контролю над разумом»

Агенты ЦРУ в середине XX века применяли наркотики в том числе на людях, которые не знали о своем участии в эксперименте. В числе подопытных были разведчики, которых посчитали двойными агентами

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Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в 1950-х и 1960-х годах проводило эксперименты с использованием наркотиков, гипноза, изоляции, сенсорной депривации и других экстремальных методов на людях, сообщает Архив национальной безопасности США.

Программы носили кодовые названия MKULTRA, BLUEBIRD и ARTICHOKE. Подопытными были граждане США и других стран, часто они не имели представления об участии в экспериментах ЦРУ.

Среди главных документов:

План создания групп по проведению допросов, которые «использовали бы полиграф, наркотики и гипноз для достижения наилучших результатов в методах ведения допроса», утвержденный директором ЦРУ в 1950 году.

Служебная записка от 1952 года об успешном использовании методов допроса ARTICHOKE в отношении «русских агентов, подозреваемых в двойной игре», составленная на имя директора ЦРУ. Использование наркоза и гипноза привело к регрессии и в одном случае — к «последующей полной амнезии, вызванной постгипнотическим внушением».

Служебная записка от 1956 года, в которой руководитель проекта MKULTRA Сидни Готлиб одобряет запрос на продолжение экспериментов, включающих разработку «противодопросного препарата» и «тесты на людях-добровольцах» среди заключенных федеральной тюрьмы в Атланте, штат Джорджия.

Отчет генерального инспектора ЦРУ Джона Эрмана от 1963 года, в котором говорится, что на финальном этапе экспериментов наркотики давали «ничего не подозревающим субъектам в обычных жизненных условиях». Там сказано, что проведение опытов «в соответствии с принятыми научными процедурами не раскрывает полную картину реакций и атрибуций, которые могут возникнуть в оперативных ситуациях», в связи с чем «в 1955 году инициирована программа тайного тестирования материалов на ничего не подозревающих гражданах США». Некоторые из испытуемых были «информаторами или подозреваемыми преступниками», причем некоторые невольные испытуемые были взяты из разных слоев общества. Эрман порекомендовал прекратить тестирование веществ на гражданах США, не осведомленных о своем участии, в связи с риском компрометации и ущерба ведомству. Однако, продолжает он, такие эксперименты могут проводиться с «глубоко законспирированными агентами за рубежом».

Эксперименты проводились не только в больницах, лабораториях и других учреждениях, но и на тайных конспиративных квартирах. К примеру, федеральный агент Джордж Хантер Уайт в образе богемного художника под псевдонимом Морган Холл заманивал жертв в «свою квартиру», где он и другие сотрудники ЦРУ вводили им наркотики и записывали реакцию.

В последнем документе содержится упоминание, что к 1960 году не удалось получить «эффективную таблетку, вызывающую шок, сыворотку правды, афродизиак или вербовочную таблетку, но получилось достичь прогресса в использовании наркотиков для процедуры допроса. Кроме того, некоторые оперативники высказывали «элементарные моральные возражения» против экспериментов.

«В то время как некоторые медицинские специалисты, нанятые ЦРУ, по-видимому, боролись с этическими проблемами, возникшими при проведении вредных испытаний на ничего не подозревающих людях, другие стремились участвовать в программе, в которой, согласно одной записке от 1953 года, «ни одна область человеческого разума не должна оставаться неисследованной», — сказано в материале.

В публикации Архива нацбезопасности опыты характеризуются как ужасающие, позорные и оскорбительные, а все документы складываются в «тревожное повествование о многолетних усилиях ЦРУ по обнаружению и испытанию способов стирания и перепрограммирования человеческого разума», а также контролю над ним.

Публикации записей мешало уничтожение документов, проведенное в 1973 году директором ЦРУ Ричардом Хелмсом и руководителем MKULTRA Сидни Готлибом. В основном документацию удалось собрать благодаря бывшему чиновнику Госдепартамента Джону Марксу, подавшему первые запросы по этому делу в соответствии с законом о свободе информации.