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Военная операция на Украине ,  
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Дуда объяснил свои слова об исторической принадлежности Крыма России

Дуда объяснил слова о принадлежности Крыма России непринужденной обстановкой
Сюжет
Военная операция на Украине
Дуда объяснил сказанные в ходе интервью слова о том, что Крым большую часть истории принадлежал России, тем, что рассматривал беседу как «спокойный, непринужденный разговор» и относился к ней не слишком серьезно
Анджей Дуда
Анджей Дуда (Фото: Aaron Chown / Getty Images)

Слова о том, что Крым большую часть времени принадлежал России, прозвучали в интервью президента Польши Анджея Дуды, поскольку это не было «напряженным разговором». Об этом заявил сам политик на пресс-конференции в Кении, передает Polskie Radio.

Польский президент в интервью Kanal Zero 3 февраля на вопрос, верит ли он, что Украина сможет вернуть Крым, ответил: «Фактически, если посмотреть с точки зрения истории, большую часть времени он находился в руках России. Деоккупация Крыма — наша общая задача и обязательство перед свободным миром».

«Что касается моего интервью в пятницу, пожалуйста, примите во внимание условность этого интервью. Это не был напряженный разговор с политиком. Это было интервью, к которому мы относились отчасти как к спокойному, непринужденному разговору на разные темы, не обязательно очень серьезные», — заявил на пресс-конференции Дуда.

Говоря о Крыме в ходе интервью, польский президент думал о «различных дискуссиях, которые он слышит на международном уровне», продолжил он. Что касается позиции Варшавы, то она состоит в «восстановлении международного права», что означает «возвращение Украины к ее международно признанным границам, к полному контролю над территориями, которые являются международно признанными территориями Украины, к которым относится и Крым», подчеркнул Дуда.

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Дуда после выхода интервью и критики слов о Крыме написал в X, что его позиция по конфликту на Украине «была ясной с первого дня». Он осудил начало боевых действий и присоединение Крыма к России.

Однако со словами о Крыме в составе России согласился вице-спикер сейма Польши (нижняя палата парламента) Кшиштоф Босак. «Президент [Дуда] сказал правду. В Польше есть попытки навязать проукраинскую политкорректность, но мы не существуем для того, чтобы резонировать с линией украинской дипломатии», — заявил он.

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Босак высказал мнение, что если Украина ждет политкорректности со стороны Польши, то «должна осуществлять встречные шаги», отметив напряженность между странами в ряде вопросов, в частности из-за «захвата рынка грузоперевозок» и украинского сельскохозяйственного экспорта в ЕС.

Киев не раз заявлял о необходимости возврата полуострова. Президент Украины Владимир Зеленский называл Крым и Черное море «центром тяжести» военного конфликта с Россией в 2024 году.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования и считают присоединение территории «аннексией». Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.

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