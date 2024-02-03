Президент Польши напомнил об исторической принадлежности Крыма России

Президент Польши выразил сомнения в возможности возвращения Крыма Украине, напомнив о том, что исторически он является частью России. В Москве отвергают любые мирные инициативы без учета ее суверенитета, в том числе над Крымом

Фото: Leszek Szymanski / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не уверен в возможности Украины восстановить контроль над Крымом, так как полуостров «большую часть времени находился в руках России». Его слова передает Reuters.

Журналисты спросили Дуду, верит ли он в то, что Украина вернет Крым. В ответ он сказал, что ему трудно ответить на этот вопрос, и напомнил, что полуостров «является особым местом» по историческим причинам.

«Фактически, если посмотреть с точки зрения истории, большую часть времени он находился в руках России. Деоккупация Крыма — наша общая задача и обязательство перед свободным миром», — заявил Дуда.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Крым и Черное море «центром тяжести» военного конфликта с Россией в 2024 году. Для его завершения Киев требует восстановления границ 1991 года, однако Москва отвергает любые мирные инициативы, которые бы не учитывали ее суверенитета над Донбассом, Крымом, Запорожской и Херсонской областями.

Полуостров вошел в состав России в результате референдума 16 марта 2014 года, тогда за его присоединение проголосовали более 95% жителей. Руководство Украины и западных стран назвали этот шаг «аннексией», а против ряда россиян и российских компаний были введены санкции США и Евросоюза. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос принадлежности Крыма является закрытым.