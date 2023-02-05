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FT описала проблемы в связи с поставками Киеву «кадиллака от обороны»

FT сообщила о сложностях с логистикой и обслуживанием обещанных Украине танков Abrams
Газотурбинный двигатель танка Abrams требует более длительной подготовки экипажа, танки нужно постоянно снабжать большим количеством запасных частей, и техника потребляет большое количество авиационного топлива
Фото: Karolis Kavoleli / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Karolis Kavoleli / imago-images.de / Global Look Press

Американские танки M1 Abrams, которые требуют интенсивного технического обслуживания для поддержания боевых возможностей в зоне военных действий, менее подходят для украинской армии, чем немецкие Leopard 2, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.

ВСУ нужно просто хорошее оружие, а не «кадиллак от обороны», в то время как в Пентагоне есть склонность к «самым совершенным [системам] защиты», считает управляющий директор консалтинговой фирмы Beacon Global Strategies Джош Киршнер.

Ключевое отличие Abrams от Leopard — газотурбинный двигатель Honeywell AGT мощностью 1500 л.с. По словам Стивена Биддла, старшего научного сотрудника по оборонной политике в Совете по международным отношениям, он дает «очень высокое ускорение в обмен на очень высокий расход топлива». Его сложность требует более длительной подготовки экипажа; дизельный MTU MB 873 мощностью 1500 л.с., установленный на Leopard, проще в обслуживании. ВСУ могут научиться обслуживать американские танки, но время играет решающую роль, пишет FT.

Помимо тщательного обслуживания Abrams нужно постоянно снабжать большим количеством запасных частей, а сеть поставок находится в США.

Еще одна проблема — топливо. Баки объемом 1900 л требуют авиационного топлива, а достать его сложнее, чем дизельное, отмечает FT. Об этом же писал Newsweek. При этом Русская служба Би-би-си передавала, что турбину выбрали в качестве двигателя Abrams отчасти не только из-за ее надежности, но и неприхотливости: танки можно заправлять не только топливом для реактивных двигателей, но и бензином, соляркой и судовым дизельным топливом.

В середине января Пентагон назвал нецелесообразным передачу Киеву M1 Abrams из-за высокой стоимости и сложности их обслуживания. Там отмечали, что немецкие Leopard и британские Challenger 2 «легче обслуживать» и они могут маневрировать дольше без дозаправки. Однако в итоге президент США Джо Байден 25 января объявил о поставке Украине 31 танка M1 Abrams, такое количество эквивалентно одному украинскому танковому батальону. В тот же день Германия одобрила передачу Киеву 14 танков Leopard 2 и разрешила поставлять эту технику союзникам, на что долгое время не решалась.

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По данным The Washinton Post, Abrams M1 поступит украинским военным не ранее конца 2023 года. Bloomberg писал, что США выделят $400 млн на производство 31 танка, которые затем передадут Киеву, средства на них поступят в рамках финансового пакета «Инициатива содействия безопасности Украины». Танки построит компания General Dynamics Corp.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Abrams танки Пентагон ВСУ Украина
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