FT описала проблемы в связи с поставками Киеву «кадиллака от обороны»

Газотурбинный двигатель танка Abrams требует более длительной подготовки экипажа, танки нужно постоянно снабжать большим количеством запасных частей, и техника потребляет большое количество авиационного топлива

Фото: Karolis Kavoleli / imago-images.de / Global Look Press

Американские танки M1 Abrams, которые требуют интенсивного технического обслуживания для поддержания боевых возможностей в зоне военных действий, менее подходят для украинской армии, чем немецкие Leopard 2, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.

ВСУ нужно просто хорошее оружие, а не «кадиллак от обороны», в то время как в Пентагоне есть склонность к «самым совершенным [системам] защиты», считает управляющий директор консалтинговой фирмы Beacon Global Strategies Джош Киршнер.

Ключевое отличие Abrams от Leopard — газотурбинный двигатель Honeywell AGT мощностью 1500 л.с. По словам Стивена Биддла, старшего научного сотрудника по оборонной политике в Совете по международным отношениям, он дает «очень высокое ускорение в обмен на очень высокий расход топлива». Его сложность требует более длительной подготовки экипажа; дизельный MTU MB 873 мощностью 1500 л.с., установленный на Leopard, проще в обслуживании. ВСУ могут научиться обслуживать американские танки, но время играет решающую роль, пишет FT.

Помимо тщательного обслуживания Abrams нужно постоянно снабжать большим количеством запасных частей, а сеть поставок находится в США.

Еще одна проблема — топливо. Баки объемом 1900 л требуют авиационного топлива, а достать его сложнее, чем дизельное, отмечает FT. Об этом же писал Newsweek. При этом Русская служба Би-би-си передавала, что турбину выбрали в качестве двигателя Abrams отчасти не только из-за ее надежности, но и неприхотливости: танки можно заправлять не только топливом для реактивных двигателей, но и бензином, соляркой и судовым дизельным топливом.

В середине января Пентагон назвал нецелесообразным передачу Киеву M1 Abrams из-за высокой стоимости и сложности их обслуживания. Там отмечали, что немецкие Leopard и британские Challenger 2 «легче обслуживать» и они могут маневрировать дольше без дозаправки. Однако в итоге президент США Джо Байден 25 января объявил о поставке Украине 31 танка M1 Abrams, такое количество эквивалентно одному украинскому танковому батальону. В тот же день Германия одобрила передачу Киеву 14 танков Leopard 2 и разрешила поставлять эту технику союзникам, на что долгое время не решалась.

По данным The Washinton Post, Abrams M1 поступит украинским военным не ранее конца 2023 года. Bloomberg писал, что США выделят $400 млн на производство 31 танка, которые затем передадут Киеву, средства на них поступят в рамках финансового пакета «Инициатива содействия безопасности Украины». Танки построит компания General Dynamics Corp.