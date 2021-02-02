Захарова увидела саморазоблачение Запада в суде над Навальным

По мнению представителя МИД России, дипломаты посещают суды, чтобы поддержать своих граждан, а Навальный — гражданин России. Их визит на суд — демонстрация давления Запада, считает она

Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Присутствие на суде по делу оппозиционера Алексея Навального иностранных дипломатов является вмешательством во внутренние дела России. Об этом официальный представитель МИДа Мария Захарова написала в своем Facebook.

«Прибыли около 20 представителей посольств таких западных стран, как США, Британия, Болгария, Польша, Латвия, Литва, Австрия. Напомню, что традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан. Даже если западники рассматривают Навального как «своего», он гражданин Российской Федерации», — отметила Захарова.

По ее словам, «это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства».

«Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России. Или это попытка психологического давления на судью?» — написала официальный представитель МИДа.