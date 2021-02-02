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Отравление Навального ,  
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Захарова увидела саморазоблачение Запада в суде над Навальным

По мнению представителя МИД России, дипломаты посещают суды, чтобы поддержать своих граждан, а Навальный — гражданин России. Их визит на суд — демонстрация давления Запада, считает она
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Присутствие на суде по делу оппозиционера Алексея Навального иностранных дипломатов является вмешательством во внутренние дела России. Об этом официальный представитель МИДа Мария Захарова написала в своем Facebook.

«Прибыли около 20 представителей посольств таких западных стран, как США, Британия, Болгария, Польша, Латвия, Литва, Австрия. Напомню, что традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан. Даже если западники рассматривают Навального как «своего», он гражданин Российской Федерации», — отметила Захарова.

По ее словам, «это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства».

«Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России. Или это попытка психологического давления на судью?» — написала официальный представитель МИДа.

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По поводу отношения зарубежных политиков к процессу над Алексеем Навальным высказался и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Комментируя предстоящий визит в Россию главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, Песков выразил надежду, что европейская дипломатия «не совершит глупость» и не станет увязывать перспективы отношений России и ЕС с делом Навального.

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«Надеемся, что такой глупости, как увязывание перспектив российско-еэсовских отношений с делом этого обитателя СИЗО, не произойдет», — сказал Песков. «Потому что отношения России и Евросоюза — это те отношения, которые совершенно незаслуженно и неоправданно находятся сейчас в стадии заморозки. Конечно же, Москва заинтересована в том, чтобы эти отношения нормализовались, развивались в интересах как стран — членов Евросоюза, так и в интересах Российской Федерации. Мы готовы все делать для этого», — добавил Песков.

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2 февраля Симоновский суд Москвы рассматривает представление ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный. Заседание проходит в выездном режиме в здании Мосгорсуда.

Суд по делу Навального. Главное
Политика
Алексей Навальный

ФСИН считает, что Навальный нарушил правила испытательного срока, который завершился 30 декабря 2020 года. За несколько дней до этого ФСИН заявила, что в течение 2020 года (в том числе во время реабилитации после лечения в Германии) оппозиционер многократно не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. На этом основании служба объявила его в розыск. В январе ФСИН подала в суд ходатайство о замене Навальному условного срока на реальный.

Автор
Владислав Гордеев
Алексей Навальный МИД России Мария Захарова
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