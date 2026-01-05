 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Мадуро на вертолете привезли на суд в Нью-Йорке. Видео

Появились кадры доставки Мадуро в Нью-Йорк на вертолете
Сюжет
Военные США захватили Мадуро

Мадуро на вертолете привезли на суд в Нью-Йорке. Видео
Video

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро привезли на заседание суда в Нью-Йорке на вертолете. На кадрах, которые сняли журналисты, видно, как вертолет приземлился на пирс. Из него вывели Мадуро в наручниках. В сопровождении силовиков его провели по пристани и посадили в бронированную машину.

Мадуро предстанет перед судом в 20.00 мск. До этого момента президента Венесуэлы держали в изоляторе в Бруклине. Против Мадуро и его супруги Силии Флорес выдвинуты обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков.

«Царица» на смену: в Венесуэле начали обсуждать уход Мадуро. Главное
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Персоны
Николас Мадуро суд Нью-Йорк США
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
«Царица» на смену: в Венесуэле начали обсуждать уход Мадуро. Главное
Политика
Reuters рассказал, почему сменщицу Мадуро назвали «царицей» и «тигрицей»
Политика
Сенатор Грэм заявил, что Мадуро «мог бы быть в Турции, но он в тюрьме»
Политика
