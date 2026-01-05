Мадуро на вертолете привезли на суд в Нью-Йорке. Видео
Президента Венесуэлы Николаса Мадуро привезли на заседание суда в Нью-Йорке на вертолете. На кадрах, которые сняли журналисты, видно, как вертолет приземлился на пирс. Из него вывели Мадуро в наручниках. В сопровождении силовиков его провели по пристани и посадили в бронированную машину.
Мадуро предстанет перед судом в 20.00 мск. До этого момента президента Венесуэлы держали в изоляторе в Бруклине. Против Мадуро и его супруги Силии Флорес выдвинуты обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков.
