Мадуро с кортежем провезли по Нью-Йорку и доставили в суд. Видео
Президента Венесуэлы Николаса Мадуро провезли по Нью-Йорку на броневике. Машину сопровождал длинный кортеж из полицейских машин. До этого Мадуро привезли на вертолете из следственного изолятора.
В 20.00 мск по делу Мадуро должен начаться суд. Против нег и его супруги Силии Флорес выдвинуты обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Мадуро захватили во время военной операции США в Каракасе, а потом - доставили в США на десантном корабле и самолете.
