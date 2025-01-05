The Hill узнала отношение республиканцев к планам Трампа по «экспансии»
Сенаторы-республиканцы и члены палаты представителей скептически отнеслись к идеям избранного президента США Дональда Трампа по «захвату» Гренландии и Панамского канала, но опасаются ему противостоять, пишет The Hill.
Так, член палаты представителей Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) заявил, что возможности вернуть его США нет. «Я не уверен, что по закону можно его [Панамский канал] купить, если он [Трамп] говорит именно об этом», — сказал он.
На вопрос, рассматривает ли Трамп возможность военного вторжения в Гренландию или Панаму, Маккол рассмеялся и ответил: «Я думаю, что он довольно свободно высказывается. Он бы хотел получить Гренландию. Кажется, ему очень нравится Гренландия».
Также республиканец назвал невыгодным для США передачу Панамского канала властям Панамы и заявил, что американским законодателям следует подготовиться к тому, что Трамп будет спонтанно выдвигать важные внешнеполитические идеи, и нужно понять, «что является реальностью, а что нет».
Сенатор Джон Корнин (республиканец от штата Техас), в свою очередь, с иронией напомнил, что США имеют историю территориальной экспансии. «Соединенные Штаты не всегда состояли из 50 штатов. Мы приобрели Аляску, Гавайские острова и даже Техас в 1845 году. Я не слышал никаких реальных обсуждений, кроме того, что сказал президент Трамп», — сказал он, добавив, что какое-либо подробное предложение на этот счет вряд ли поступит в конгресс в ближайшее время.
Еще ряд законодателей от Республиканской партии связали идеи Трампа о территориальной экспансии с «позицией для переговоров», которая может улучшить будущую дипломатическую ситуацию.
22 декабря Трамп в социальной сети Truth Social потребовал от властей Панамы отрегулировать «смехотворно» высокие тарифы, иначе США потребуют вернуть под свой контроль Панамский канал. Президент этой страны Хосе Рауль Мулино заявил, что суверенитет и независимость не могут быть предметом для обсуждения. Также Трамп назвал «абсолютно необходимым» для США владение Гренландией для «обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире». «Гренландия наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу», — ответил на заявление республиканца премьер-министр этой автономной провинции Дании Муте Эгеде. Также Копенгаген анонсировал увеличение расходов на оборону Гренландии как минимум на $1,5 млрд.
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