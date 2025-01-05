ТАСС узнал об изъятии имущества на ₽500 млн у экс-чиновника Минэкономики

У бывшего директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития (МЭР) Игоря Храновского, который проходит обвиняемым по уголовному делу, изъяли в доход государства имущество стоимостью 500 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Общая стоимость имущества, приобретенного Храновским на неподтвержденные доходы и в связи с этим обращенного в доход государства, оценивается примерно в 500 млн рублей. Речь идет о крупных суммах наличных денежных средств в различных валютах, элитных автомобилях и дорогостоящей недвижимости», — сказал собеседник агентства.

Храновского арестовали в марте по делу о превышении полномочий. По версии следствия, он предоставил в Минфин подложные документы, после чего компания «Кавминкурортресурсы» получило право на пользование скважиной минеральной воды.

Храновский возглавлял департамент социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития с 2021 года. Подразделение занималось вопросами стратегического, инвестиционного и территориального развития Северо-Кавсказского федерального округа, в том числе привлечением инвестиций, торгово-экономическими вопросами и туризмом.

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