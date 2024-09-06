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Военная операция на Украине ,  
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Прокуратура попросила изъять имущество главы департамента Минэка

Прокуратура попросила изъять имущество главы департамента Минэка по СКФО
Сюжет
Военная операция на Украине
Храновского арестовали в марте по делу о превышении полномочий. По версии следствия, он предоставил в Минфин подложные документы, после чего компания «Кавминкурортресурсы» получило право на пользование скважиной минеральной воды
Игорь Храновский
Игорь Храновский (Фото: economy.gov.ru)

Генпрокуратура просила изъять в доход государства имущество директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития Игоря Храновского, арестованного по делу о коррупционной группе, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции. Иск в Кунцевский райсуд Москвы подал первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин.

В иске указано, что при осуществлении надзора за расследованием уголовного дела против Храновского Генпрокуратурой были получены сведения о несоблюдении им требований законодательства о противодействии коррупции. «Иск принят к производству, по делу назначена подготовка к судебному разбирательству», — уточнили в пресс-службе судов.

Департамент (Храновский возглавлял его с 2021 года) занимается вопросами стратегического, инвестиционного и территориального развития СКФО, в том числе привлечением инвестиций, торгово-экономическими вопросами и туризмом.

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Игорь Храновский

Уголовное дело в отношении Игоря Храновского было возбуждено сотрудниками полиции 21 марта по материалам проверки управления «К» ФСБ России. Силовики провели обыски в Московском регионе и Ставропольском крае и нашли «имеющие доказательное значение для уголовного дела» наличные деньги, огнестрельное оружие, средства связи и машины премиум-класса. Подозреваемых задержали, против них завели дела по ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 158 (кража) и ч. 3 ст. 163 (вымогательство). 

Минэкономразвития сообщало, что оказывает все необходимое содействие следствию. В ФСБ и МВД не уточняли имен других фигурантов дела. Храновский, по данным следствия, предоставил в Минфин документы, по которым правительство разрешило АО «Кавминкурортресурсы» три года безвозмездно пользоваться скважиной минеральной воды № 72 на Кавминводах. При этом нужной лицензии у компании не было. Также чиновник незаконно собрал комиссию Федерального агентства по недропользованию, которая лишила другую компанию — ООО «Кавмининтер» прав на этот объект, из-за чего та фактически прекратила работу.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Минэкономразвития СКФО арест имущества суд
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